Евгений Устюгов подал апелляцию в федеральный суд Швейцарии после вердикта CAS о лишении золота Сочи-2014

Биатлонист Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после вердикта CAS.

Об этом сообщает-пресс-служба Подразделения по обеспечению честности в биатлоне (Biathlon Integrity Unit, BIU).

«Евгений Устюгов обжаловал еще одно недавнее и отдельное решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. Это постановление CAS отклонило совместную апелляцию, поданную Устюговым и другой бывшей спортсменкой, Светланой Слепцовой, которые оспаривали вердикты первой инстанции, вынесенные Антидопинговой комиссией IBU в феврале 2020 года, которые были основаны на результатах из базы данных Московской лабораторной информационной системы управления (LIMS).

Это решение привело к потере Устюговым всех связанных с ним медалей, очков и призов с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014, включая результаты Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 года, где он был награжден золотой медалью в эстафете.

Перераспределение медалей этого соревнования может быть осуществлено только после окончательного вердикта Федеральном суде Швейцарии и последующего официального решения Исполнительного совета МОК о перераспределении наград», – говорится в заявлении пресс-службы.

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