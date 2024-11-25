Ферстаппен – чемпион «Ф-1», «Ливерпуль» опережает «Сити» на 8 очков, победы «Реала» и «Наполи», Горбачева и Дикиджи выиграли в Питере, Миранчук вылетел из плей-офф МЛС, косметолог судится с Роналду и другие новости

1. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1» за две гонки до конца сезона. Он стал пятым на Гран-при Лас-Вегаса-2024, пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл гонку , Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й. «Ред Булл» завоевал восьмой титул в зачете пилотов и обогнал «Уильямс».

2. «Манчестер Юнайтед» в 1-м матче Рубена Аморима сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1), «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:2) в гостях благодаря дублю Салаха. Таким образом, «Ливерпуль» оторвался от «Ман Сити» на 8 очков после 12 туров АПЛ перед очным матчем 1 декабря, а «Юнайтед» отстает от 1-го места на 15 баллов .

3. В РПЛ «Динамо» упустило победу над «Факелом» (1:1) на 99-й минуте, «Крылья Советов» дожали «Ахмат» (2:1) благодаря голу Дмитриева на 88-й, «Пари НН» и «Динамо» Махачкала голов не забили .

4. «Реал» разгромил «Леганес» на выезде (3:0). Мбаппе, Вальверде и Беллингем забили, у Винисиуса и Гюлера ассисты. Команда Карло Анчелотти отстает от «Барселоны» на 4 очка при матче в запасе и опережает «Атлетико» на 1 балл.

5. КХЛ. «Динамо» Минск проиграло «Автомобилисту», «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» одолел «Барыс», «Адмирал» оказался сильнее «Амура».

6. Фигуристка Алина Горбачева победила на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге «Невский лед», Яметова – 2-я, Важнова – 3-я, Муравьева – 4-я, Акатьева – 5-я. Владислав Дикиджи стал первым у мужчин с результатом 302,47 балла, Алиев – 2-й, Лутфуллин – 3-й. Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в состязаниях пар, Бойкова и Козловский – 2-е, Кадырова и Миронов – 3-и.

7. Белоруска Анна Сола выиграла масс-старт на Кубке Содружества по биатлону, Халили – 2-я, Сливко – 3-я, Казакевич – 8-я, Резцова – 17-я. В мужском масс-страте победил Даниил Серохвостов, Поршнев – 2-й, Латыпов – 3-й.

8. Федор Чалов сделал ассист на победный гол в матче с «Астерасом». У экс-форварда ЦСКА 1+2 в 19 матчах за ПАОК.

9. «Атланта» Алексея Миранчука проиграла «Орландо» и вылетела в 1/4 финала плей-офф МЛС.

10. Гол Ромелу Лукаку принес «Наполи» победу над «Ромой» – 1:0. «Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе.

11. НХЛ. В единственном матче дня «Торонто» обыграл «Юту» (3:2), Сергачев отметился передачей, а за «Лифс» впервые за 37 лет сыграли два родных брата (Вильям и Алекс Нюландеры).

12. Форварду «Ман Сити» Эрлингу Холанду грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф в 60 франков. Норвежцу достаточно погасить задолженность, чтобы избежать заключения, пишет Blick.

13. Михаил Игнатов может покинуть «Спартак» зимой. Тренерский штаб не рассчитывает на хавбека, пишет «Спорт-Экспресс».

14. НБА. «Бостон» одолел «Миннесоту», «Майами» обыграл «Даллас» в овертайме и другие результаты .

15. НФЛ. «Тампа» разгромила «Джайентс» и другие результаты .

16. Косметолог подал в суд на Криштиану Роналду из-за неоплаченного счета на 40 тысяч фунтов. Врач специализируется на ботоксе, филлерах и подтяжке бровей, пишет The Sun.

Цитаты дня.

Орлов о «Зените»: «Мазохисты футбола! За какие заслуги Соболев выходит с первых минут, так играют на первенстве завода или водокачки! Сравните его с Угальде, который забил четыре»

Есмантович о драфте в КХЛ: «Некрасивое слово, взято из североамериканского хоккея . Ярмарка юниоров – другое мне не нравится»

Дзюба о реакции на интервью: «Устал, что люди между собой говорят одно, а на публике белые и хорошие. Критика и попытка достучаться до правды – это и есть прогресс »

Андрей Кобелев: «Нужно запретить играть на синтетике в РПЛ, это совсем другой футбол . Либо обязать «Оренбург» сделать натуральное поле, либо пусть идут в Первую лигу»

Перес о «Золотом мяче»: «УЕФА изменил систему, голосовать должны признанные люди. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии победил бы Винисиус – спасибо финну, что ушел из жюри »

Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее , в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»