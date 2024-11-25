  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ферстаппен – чемпион «Ф-1», «Ливерпуль» опережает «Сити» на 8 очков, победы «Реала» и «Наполи», Горбачева и Дикиджи выиграли в Питере, Миранчук вылетел из плей-офф МЛС, косметолог судится с Роналду и другие новости
2

Ферстаппен – чемпион «Ф-1», «Ливерпуль» опережает «Сити» на 8 очков, победы «Реала» и «Наполи», Горбачева и Дикиджи выиграли в Питере, Миранчук вылетел из плей-офф МЛС, косметолог судится с Роналду и другие новости

1. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»  за две гонки до конца сезона. Он стал пятым на Гран-при Лас-Вегаса-2024, пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й. «Ред Булл» завоевал восьмой титул в зачете пилотов и обогнал «Уильямс».

2. «Манчестер Юнайтед» в 1-м матче Рубена Аморима сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1), «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:2) в гостях благодаря дублю Салаха. Таким образом, «Ливерпуль» оторвался от «Ман Сити» на 8 очков после 12 туров АПЛ перед очным матчем 1 декабря, а «Юнайтед» отстает от 1-го места на 15 баллов.

3. В РПЛ «Динамо» упустило победу над «Факелом» (1:1) на 99-й минуте, «Крылья Советов» дожали «Ахмат» (2:1) благодаря голу Дмитриева на 88-й, «Пари НН» и «Динамо» Махачкала голов не забили.

4. «Реал» разгромил «Леганес» на выезде (3:0). Мбаппе, Вальверде и Беллингем забили, у Винисиуса и Гюлера ассисты. Команда Карло Анчелотти отстает от «Барселоны» на 4 очка при матче в запасе и опережает «Атлетико» на 1 балл.

5. КХЛ. «Динамо» Минск проиграло «Автомобилисту», «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» одолел «Барыс», «Адмирал» оказался сильнее «Амура».

6. Фигуристка Алина Горбачева победила на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге «Невский лед», Яметова – 2-я, Важнова – 3-я, Муравьева – 4-я, Акатьева – 5-я. Владислав Дикиджи стал первым у мужчин с результатом 302,47 балла, Алиев – 2-й, Лутфуллин – 3-й. Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в состязаниях пар, Бойкова и Козловский – 2-е, Кадырова и Миронов – 3-и.

7. Белоруска Анна Сола выиграла масс-старт на Кубке Содружества по биатлону, Халили – 2-я, Сливко – 3-я, Казакевич – 8-я, Резцова – 17-я. В мужском масс-страте победил Даниил Серохвостов, Поршнев – 2-й, Латыпов – 3-й.

8. Федор Чалов сделал ассист на победный гол в матче с «Астерасом». У экс-форварда ЦСКА 1+2 в 19 матчах за ПАОК.

9. «Атланта» Алексея Миранчука проиграла «Орландо» и вылетела в 1/4 финала плей-офф МЛС.

10. Гол Ромелу Лукаку принес «Наполи» победу над «Ромой» – 1:0. «Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе.

11. НХЛ. В единственном матче дня «Торонто» обыграл «Юту» (3:2), Сергачев отметился передачей, а за «Лифс» впервые за 37 лет сыграли два родных брата (Вильям и Алекс Нюландеры). 

12. Форварду «Ман Сити» Эрлингу Холанду грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф в 60 франков. Норвежцу достаточно погасить задолженность, чтобы избежать заключения, пишет Blick.

13. Михаил Игнатов может покинуть «Спартак» зимой. Тренерский штаб не рассчитывает на хавбека, пишет «Спорт-Экспресс».

14. НБА. «Бостон» одолел «Миннесоту», «Майами» обыграл «Даллас» в овертайме и другие результаты

15. НФЛ. «Тампа» разгромила «Джайентс» и другие результаты

16. Косметолог подал в суд на Криштиану Роналду из-за неоплаченного счета на 40 тысяч фунтов. Врач специализируется на ботоксе, филлерах и подтяжке бровей, пишет The Sun. 

Цитаты дня.

Орлов о «Зените»: «Мазохисты футбола! За какие заслуги Соболев выходит с первых минут, так играют на первенстве завода или водокачки! Сравните его с Угальде, который забил четыре»

Есмантович о драфте в КХЛ: «Некрасивое слово, взято из североамериканского хоккея. Ярмарка юниоров – другое мне не нравится»

Дзюба о реакции на интервью: «Устал, что люди между собой говорят одно, а на публике белые и хорошие. Критика и попытка достучаться до правды – это и есть прогресс»

Андрей Кобелев: «Нужно запретить играть на синтетике в РПЛ, это совсем другой футбол. Либо обязать «Оренбург» сделать натуральное поле, либо пусть идут в Первую лигу»

Перес о «Золотом мяче»: «УЕФА изменил систему, голосовать должны признанные люди. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии победил бы Винисиус – спасибо финну, что ушел из жюри»

Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бабич о 5:2 с «Локо»: «Чтобы стать чемпионом, «Спартак» должен так играть в каждом матче, а не только в дерби. Можем ответить «Зениту» и «Краснодару»
15сегодня, 03:58
Харгривз считает, что Хейлунд, Зиркзе и Далот плохо выбирали позицию в игре с «Ипсвичем»: «Амориму не понравился баланс в полузащите. Многое нужно поправить» 
2сегодня, 03:17
Ищем лида, который возглавит команду продуктового дизайна Спортса’‘. Вместе улучшим опыт миллионов пользователей!
сегодня, 03:00Вакансия
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и вылетела
72вчера, 22:41
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна проиграл «Атлетику», «Реал» победил «Леганес» в гостях, «Севилья» одолела «Райо»
187вчера, 21:53
«Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе
10вчера, 21:44
Рубен Аморим: «МЮ» долго будет страдать. Мы многое меняем, нужно время. Либо через год у нас будут те же проблемы, либо мы сейчас рискнем, помучаемся и станем сильнее»
42вчера, 21:32
Вальверде о 3:0 с «Леганесом»: «Я исполнил мечту – стал капитаном такого великого клуба. Горжусь, что могу представлять «Реал» в таком качестве. Огромная радость забивать в этой команде»
7вчера, 21:13
«Барселона» хочет летом подписать защитников на оба фланга. Флик предупреждал о проблемах на краях еще после назначения
33вчера, 21:10
Агент Сафонов о «Спартаке»: «Вся страна ждет, когда Жозе похудеет, и там таких персонажей хватает. В Россию приезжает иногда такой балласт, что без слез не взглянешь»
25вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Эмполи», «Венеция» против «Лечче»
12412 минут назад
Койта об 1+1 в 19 играх: «Не могу сказать, что моя адаптация в ЦСКА завершена. Я должен показать, чего стою как игрок»
118 минут назад
Президент «Торпедо» о 2-м месте в Первой лиге: «Задача – играть в РПЛ. Кононов – фундаментальный тренер»
132 минуты назад
Компани о Дэвисе: «Альфонсо уже играет на очень высоком уровне, но способен прибавить» 
147 минут назад
Наумов о «Локо» и 2:5 от «Спартака»: «Сказалось отсутствие должного опыта у молодого состава и молодого тренера. Было полное безрассудство на поле» 
5сегодня, 03:44
Хавбек «Химок» Магомедов о 5 очках в матчах с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локо»: «Нам легче играть с теми, кто больше атакуют. Больше возможностей играть на контратаках» 
2сегодня, 03:31
«Зенит» вырвал победу на 96-й минуте, а все, кто пытается пугать его, потеряли очки. И это не последние потери». Шикунов о 16-м туре РПЛ
3сегодня, 02:10
Биджиев о 0:0 с «Пари НН»: «Закономерный результат, матч получился закрытым. «Махачкале» не хватило движения впереди, создания моментов» 
сегодня, 01:56
Тренер «Атланты» о 0:1 от «Орландо»: «Стало трудно, когда пришлось заменить обоих форвардов. Не хватало острия в атаке. Горжусь, что мы не сдавались» 
1сегодня, 01:40
Гончаренко о 0:0 с «Махачкалой»: «Пари НН» был чуть ближе, чтобы выиграть. Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при навесах» 
сегодня, 01:18