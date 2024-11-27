Сергачев – 1-я звезда матча с «Монреалем»: побденый гол в овертайме, «плюс 3» и рекордные в сезоне 30:43 на льду
Михаил Сергачев признан первой звездой матча против «Монреаля».
«Юта» переиграла «Канадиенс» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Михаил Сергачев забил победный гол для команды в овертайме и был признан первой звездой встречи.
В этом матче защитник также провел на льду рекордные в сезоне 30:43 (5:55 – в большинстве, 3:58 – в меньшинстве).
Помимо этого, россиянин заработал показатель полезности «плюс 3», нанес один бросок по воротам, заблокировал три броска соперника, получил две минуты штрафа и провел два силовых приема.
В этом сезоне Сергачев набрал 15 (6+9) очков в 22 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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