  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергачев – 1-я звезда матча с «Монреалем»: побденый гол в овертайме, «плюс 3» и рекордные в сезоне 30:43 на льду
Видео
6

Сергачев – 1-я звезда матча с «Монреалем»: побденый гол в овертайме, «плюс 3» и рекордные в сезоне 30:43 на льду

Михаил Сергачев признан первой звездой матча против «Монреаля».

«Юта» переиграла «Канадиенс» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Михаил Сергачев забил победный гол для команды в овертайме и был признан первой звездой встречи.

В этом матче защитник также провел на льду рекордные в сезоне 30:43 (5:55 – в большинстве, 3:58 – в меньшинстве).

Помимо этого, россиянин заработал показатель полезности «плюс 3», нанес один бросок по воротам, заблокировал три броска соперника, получил две минуты штрафа и провел два силовых приема.

В этом сезоне Сергачев набрал 15 (6+9) очков в 22 матчах чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoЮта
logoМихаил Сергачев
logoНХЛ
logoМонреаль
видео
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Сан-Хосе» вернул Аскарова в АХЛ. Вратарь пропустил 4 шайбы в 2 матчах в сезоне НХЛ
625 минут назад
НХЛ. «Бостон» проиграл «Ванкуверу», «Монреаль» уступил «Юте» в овертайме
2047 минут назад
Серебряков о 2 победах за «Авангард»: «Я хочу играть, получаю удовольствие от происходящего. Уверен, моя лучшая форма еще впереди»
9вчера, 20:28
Роман Ротенберг: «У меня есть старые краги, деревянные клюшки. Шлем великий – в таком Гретцки играл, Курри. Стараюсь коллекционировать»
7вчера, 19:59
Никитин о 0:3 от «Динамо»: «Видим выгорание у ребят. Точка роста здесь – уметь в таком состоянии играть, выигрывать, забивать. Концентрируемся на этом»
8вчера, 19:45
«Динамо» выиграло 6-й матч подряд
6вчера, 19:18
КХЛ. «Динамо» Минск уступило «Трактору», «Динамо» Москва победило «Локомотив», «Металлург» проиграл «Авангарду»
192вчера, 19:04
Рирден не возглавит «Авангард» («Матч ТВ»)
27вчера, 18:59
Разин после 1:2 от «Авангарда»: «Реализация страдает. Некоторые ребята играют хуже, чем в прошлом сезоне. Козыри Петунина на пятаке нивелируются тем, что партнеры не доводят до него шайбу»
5вчера, 18:54
Роман Ротенберг о любви к футболу: «У меня брат футболист, я сам тоже играл. За «Зенитом» слежу, смотрю испанскую лигу, «Барселону», «Реал»
95вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Нью-Джерси» Майер дисквалифицирован на один матч из-за удара клюшкой в лицо Л’Эро
13 минут назадВидео
Агент Бережного: «Переход в СКА можно назвать как «гром среди ясного неба». Пока он не до конца все осознал. Надеемся, он как минимум станет первым номером фарм-клуба»
2вчера, 20:20
Гру об игре «Трактора»: «Очки, что мы заработали в октябре, будут важны в концовке регулярки. Уровень конкуренции в КХЛ высокий – мы довольны нашим местом в таблице»
8вчера, 20:13
Алексей Кудашов: «С «Локомотивом» есть опасность во всем: проиграть, получить травму. Когда соперник много атакует, приходится блокировать. Мы правильно сыграли»
4вчера, 19:38
Вратарь «Динамо» Миска сделал 1-й шатаут в КХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Локомотивом»
10вчера, 19:28
Сергей Звягин: «Серебряков хорошо вошел, помог «Авангарду». Мы уверены в каждом из наших вратарей»
9вчера, 18:46
Агент Лихачева: «Ищем варианты, чтобы он на выгодных для «Локомотива» условиях перешел в другой клуб или был отдан в аренду»
2вчера, 17:55
Депутат Свищев о словах Гретцки про Овечкина: «Пример того, как должны вести себя величайшие спортсмены. Гашеку надо поучиться у него»
вчера, 17:32
Майкл Пелино: «Каждое утро захожу на сайт КХЛ и смотрю обзоры, таблицу, лучших бомбардиров. Я до сих пор неплохо знаю лигу»
вчера, 15:54
«Лада» расторгла контракт с Греко
вчера, 15:14