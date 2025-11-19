Предполагаемому зачинщику избиения игрока «Русской общины» Ерошевича предъявили обвинение в хулиганстве. Максимально возможное наказание – 7 лет тюрьмы

Участнику избиения игрока «Русской общины» предъявили обвинение в хулиганстве.

Предполагаемому зачинщику драки, в которой погиб футболист «Русской общины» Арсений Ерошевич, предъявлены обвинения.

20-летний Ерошевич умер в больнице после группового избиения в Щелково в августе. Трое участников драки впоследствии были взяты под стражу .

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, предполагаемому зачинщику избиения Исламу Рустамову предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанном с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Отмечается, что за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.