Генсек РФС о коррупции в судействе: «Обсудим информацию с властями и акционерами. Упомянутые 10 клубов РПЛ – уже системный кризис»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сегодня рассказал о коррупции в судействе и о том, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам. По словам Федорищева, в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти команд» Мир РПЛ.
«Если государственные служащие, руководители регионов делают такие заявления на заседании Комиссии Госсовета по спорту, это значит, что они обладают достоверной информацией на данную тему.
Все-таки упомянутые десять клубов РПЛ – это уже не частный случай, а настоящий системный кризис.
Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования», – сказал Максим Митрофанов.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
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