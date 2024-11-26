Генсек РФС о коррупции в судействе: «Обсудим информацию с властями и акционерами. Упомянутые 10 клубов РПЛ – уже системный кризис»

Генсек РФС прокомментировал заявления о коррупции в судейском корпусе.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сегодня рассказал о коррупции в судействе и о том, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам. По словам Федорищева, в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти команд » Мир РПЛ.

«Если государственные служащие, руководители регионов делают такие заявления на заседании Комиссии Госсовета по спорту, это значит, что они обладают достоверной информацией на данную тему.

Все-таки упомянутые десять клубов РПЛ – это уже не частный случай, а настоящий системный кризис.

Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования», – сказал Максим Митрофанов.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳