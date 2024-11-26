Отступные за Угальде для европейских клубов – 30 млн евро. Запросы уже поступают (Фабрицио Романо)

Манфред Угальде привлек внимание ряда клубов.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что некоторые команды уже направляют запросы насчет нападающего «Спартака».

Утверждается, что отступные для европейских клубов равны 30 миллионам евро.

В этом сезоне Угальде лидирует в списке бомбардиров чемпионата России с 12 голами.

В последнем матче, против «Локомотива», он сделал покер. Подробно со статистикой подписанного минувшей зимой футболиста можно ознакомиться здесь .

Покер Угальде – 4-й у «Спартака» в чемпионате России. Ширко забил столько в 1998-м, Тихонов и Масалитин – в 1994-м