Хартия многообразия и инклюзивности согласована 10 командами, «Ф-1» и ФИА на основе отчета Комитета Хэмилтона
Все десять коллективов «Формулы-1», чемпионат и ФИА приняли Хартию многообразия и инклюзивности.
Документ создан при поддержке Королевской инженерной академии Великобритании. Академия вместе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном составила отчет в рамках Комитета Хэмилтона – исследовательского проекта для определения барьеров в автоспорте. Хартия стала итогом рекомендации в данном отчете.
Внедрение хартии поддержала Mission 44 – благотворительная организация Хэмилтона и партнер «Ф-1».
Команды, «Ф-1» и ФИА намерены обеспечить доступность автоспорта, определить и устранить барьеры, привлечь и сохранить «богатое многообразие людей» на рабочих местах, улучшить условия труда, поддерживать инициативы, которые привлекают в автоспорт недопредставленные группы, ограничить предвзятость, а также создать «культуру инклюзивности для процветания самых разнообразных людей».
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