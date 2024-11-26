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Хартия многообразия и инклюзивности согласована 10 командами, «Ф-1» и ФИА на основе отчета Комитета Хэмилтона

«Ф-1» объявила о согласовании Хартии многообразия и инклюзивности.

Все десять коллективов «Формулы-1», чемпионат и ФИА приняли Хартию многообразия и инклюзивности.

Документ создан при поддержке Королевской инженерной академии Великобритании. Академия вместе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном составила отчет в рамках Комитета Хэмилтона – исследовательского проекта для определения барьеров в автоспорте. Хартия стала итогом рекомендации в данном отчете.

Внедрение хартии поддержала Mission 44 – благотворительная организация Хэмилтона и партнер «Ф-1».

Команды, «Ф-1» и ФИА намерены обеспечить доступность автоспорта, определить и устранить барьеры, привлечь и сохранить «богатое многообразие людей» на рабочих местах, улучшить условия труда, поддерживать инициативы, которые привлекают в автоспорт недопредставленные группы, ограничить предвзятость, а также создать «культуру инклюзивности для процветания самых разнообразных людей».

Что затмил титул Ферстаппена: доминирование «Мерседеса», терки в «Феррари», 11-я команда «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт &laquo;Формулы-1&raquo;
logoЛьюис Хэмилтон
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