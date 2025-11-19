«Локомотив» принимает «Краснодар». Поддержите красно-зеленых в домашнем матче против быков!

«Локомотив» встретится с «Краснодаром» в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 23 ноября, в 19:45 на стадионе «РЖД Арена».

По итогам 15 туров железнодорожники занимают четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата, набрав 30 очков. Быки же лидируют в таблице, имея 33 очка в своем активе. «Локомотиву» нужна ваша поддержка в матче против «Краснодара»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .