IBU о допуске россиян: «Никаких решений по этому вопросу не ожидается, пока не закончится СВО»

В IBU заявили, что не допустят россиян до международных стартов до окончания СВО.

«Статус этого вопроса не менялся с тех пор, как конгресс IBU в 2022 году проголосовал за отстранение Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия.

Конгресс IBU также решил не допускать российских и белорусских спортсменов и должностных лиц на свои международные соревнования до дальнейшего уведомления, чтобы гарантировать безопасность и целостность этих мероприятий.

Ранее в 2024 году исполнительный комитет IBU ясно дал понять, что приостановление членства обеих федераций будет сохраняться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Например, нужно четко дистанцироваться от СВО на Украине и гарантировать, что никто из их официальных лиц или спортсменов не будет вовлечен в российские вооруженные силы и не будет принимать какое-либо участие в СВО.

Конгресс IBU, прошедший в Белграде в сентябре 2024 года, не рассматривал вопрос возвращения российских и белорусских биатлонистов. Таким образом, никаких решений по этому вопросу не ожидается в течение следующих недель, месяцев или даже больше, пока не закончится СВО, а федерации не выполнят упомянутые условия. В настоящее время правила соревнований IBU не предусматривают участие спортсменов в нейтральном статусе», — цитирует заявление пресс-службы IBU Metaratings.