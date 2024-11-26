Роднина о нейтральном статусе: «Спортсмены не рабы, кто захотел, тот поехал. Они вправе решать, принимать эти условия или нет»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее высказывалась категорически против участия россиян в международных стартах под нейтральным флагом.
«Спортсмены не рабы. Кто захотел, тот поехал. Кто не захотел, тот не поехал. Это право выбора. Спортсмен ничем не наказан. Допингового или другого нарушения у него нет. Наказана страна.
В данной ситуации спортсмен вправе решать, принимать эти условия допуска или нет. Мы сами стремимся попасть на соревнования. Для чего тогда спортсмен тренируется и через все проходит?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Вяльбе о нейтральном статусе: «Либо мы предаем ребят, которые борются за нашу жизнь, либо мы вместе с ними. Каждый флаг, где они взяли какую-то деревеньку – не просто полотно из триколора»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий