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Роднина о нейтральном статусе: «Спортсмены не рабы, кто захотел, тот поехал. Они вправе решать, принимать эти условия или нет»

Роднина не согласна с позицией Вяльбе по нейтральному статусу спортсменов.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее высказывалась категорически против участия россиян в международных стартах под нейтральным флагом. 

«Спортсмены не рабы. Кто захотел, тот поехал. Кто не захотел, тот не поехал. Это право выбора. Спортсмен ничем не наказан. Допингового или другого нарушения у него нет. Наказана страна.

В данной ситуации спортсмен вправе решать, принимать эти условия допуска или нет. Мы сами стремимся попасть на соревнования. Для чего тогда спортсмен тренируется и через все проходит?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина

Вяльбе о нейтральном статусе: «Либо мы предаем ребят, которые борются за нашу жизнь, либо мы вместе с ними. Каждый флаг, где они взяли какую-то деревеньку – не просто полотно из триколора»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: News.ru
Политика
logoЕлена Вяльбе
logoИрина Роднина
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