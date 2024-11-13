Дзюба дал взрывное интервью и взбесил Генича, клубы КХЛ против драфта, Медведев прервал серию поражений, РПЛ разочарована посещаемостью и другие новости

1. Дзюба ураганом прошелся по всем в эпичном интервью «Матч ТВ». Артем не пожмет руку ни Семаку, ни Галактионову: первый, по словам футболиста, не дал ему остаться в «Зените» , второй – трусливенький, мнительный, нерешительный . Следом идут Леонченко («пародия, он разрушает вокруг себя все» ), Карпин («Валерий Георгиевич, пора взрослеть» ) и вообще весь «Локомотив» («там две группировки – чертановские и измайловские» ). Не забыл Артем про комментаторов, особенно досталось Геничу: «Где он играл? На первенство водокачки?»

2. Константин завелся – назвал Дзюбу «футбольной псиной» и «правдолюбом» . Похоже, теперь он будет комментировать все матчи «Акрона» . Журавель назвал набросы Артема «инфантильным бредом» , Шнякин поймал футболиста на несостыковке в высказываниях. К слову, Дзюбу уже зовут на «Матч ТВ» показать себя в роли комментатора.

3. Ни один клуб КХЛ не поддержал идею драфта на совещании. Павел Буре тоже против , Дмитрий Федоров поиронизировал над тем, как сейчас в КХЛ покупают «воспитанников».

4. Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура на групповом этапе итогового турнира, прервав серию из трех поражений. Победу россиянин отпраздновал, закрыв глаза и уши . Теперь все решится в заключительном матче с Синнером.

5. Глава РПЛ Алаев признался, что разочарован посещаемостью некоторых матчей чемпионата. Валерий Шмаров считает, что при Fan ID не поможет даже пиво на стадионах , хотя сторонники его возвращения есть в госдуме . При этом Светлана Журова недоумевает , как наличие алкоголя может влиять на количество зрителей.

6. «Локомотив» выиграл 11-й матч подряд и продолжает лидировать в КХЛ, у Исаева четвертый шатаут в сезоне. «Салават Юлаев» выиграл 4 из 5 последних матчей , все результаты дня – здесь .

7. НХЛ. «Виннипег» обыграл «Рейнджерс» (6:3) – 15-я победа в 16 играх на старте (лучший результат в истории ), Наместников забил 5-й гол в сезоне, Шестеркин пропустил 5 шайб во 2-м матче подряд, Панарин схватил «минус 4» . «Оттава» засушила «Торонто» (3:0), Зуб сделал 2 передачи – первые очки в сезоне. Все результаты дня – здесь .

8. Матч «Бешикташа» и «Маккаби» в ЛЕ пройдет в Венгрии без болельщиков . В то же время на игру Франция – Израиль зрителей на стадион пустят – одним из них будет экс-президент Николя Саркози .

9. НБА. Стартовал внутрисезонный турнир. «Майами» с 40 очками Хирро проиграл «Детройту» в овертайме, «Бостон» уступил «Атланте» и другие результаты .

10. «Реал» запланировал четыре трансфера на следующее лето . Как минимум с подписанием Альфонсо Дэвиса проблем не возникнет .

11. ВАР получил идеальный кадр для определения офсайда у Левандовского, судейской ошибки не было.

12. Суд приостановил отстранение корейской фигуристки Хэ Ин Ли за сексуальные домогательства.

13. ФНС заблокировала счета двух НКО Хабиба Нурмагомедова.

14. «Альпин» переходит на моторы и коробки передач «Мерседеса» с 2026 года.

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