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  • Дзюба дал взрывное интервью и взбесил Генича, клубы КХЛ против драфта, Медведев прервал серию поражений, РПЛ разочарована посещаемостью и другие новости
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Дзюба дал взрывное интервью и взбесил Генича, клубы КХЛ против драфта, Медведев прервал серию поражений, РПЛ разочарована посещаемостью и другие новости

1. Дзюба ураганом прошелся по всем в эпичном интервью «Матч ТВ». Артем не пожмет руку ни Семаку, ни Галактионову: первый, по словам футболиста, не дал ему остаться в «Зените», второй – трусливенький, мнительный, нерешительный. Следом идут Леонченко («пародия, он разрушает вокруг себя все»), Карпин («Валерий Георгиевич, пора взрослеть») и вообще весь «Локомотив» («там две группировки – чертановские и измайловские»). Не забыл Артем про комментаторов, особенно досталось Геничу: «Где он играл? На первенство водокачки?»

2. Константин завелся – назвал Дзюбу «футбольной псиной» и «правдолюбом». Похоже, теперь он будет комментировать все матчи «Акрона». Журавель назвал набросы Артема «инфантильным бредом», Шнякин поймал футболиста на несостыковке в высказываниях. К слову, Дзюбу уже зовут на «Матч ТВ» показать себя в роли комментатора.

3. Ни один клуб КХЛ не поддержал идею драфта на совещании. Павел Буре тоже против, Дмитрий Федоров поиронизировал над тем, как сейчас в КХЛ покупают «воспитанников».

4. Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура на групповом этапе итогового турнира, прервав серию из трех поражений. Победу россиянин отпраздновал, закрыв глаза и уши. Теперь все решится в заключительном матче с Синнером.

5. Глава РПЛ Алаев признался, что разочарован посещаемостью некоторых матчей чемпионата. Валерий Шмаров считает, что при Fan ID не поможет даже пиво на стадионах, хотя сторонники его возвращения есть в госдуме. При этом Светлана Журова недоумевает, как наличие алкоголя может влиять на количество зрителей.

6. «Локомотив» выиграл 11-й матч подряд и продолжает лидировать в КХЛ, у Исаева четвертый шатаут в сезоне. «Салават Юлаев» выиграл 4 из 5 последних матчей, все результаты дня – здесь.

7. НХЛ. «Виннипег» обыграл «Рейнджерс» (6:3) – 15-я победа в 16 играх на старте (лучший результат в истории), Наместников забил 5-й гол в сезоне, Шестеркин пропустил 5 шайб во 2-м матче подряд, Панарин схватил «минус 4». «Оттава» засушила «Торонто» (3:0), Зуб сделал 2 передачи – первые очки в сезоне. Все результаты дня – здесь

8. Матч «Бешикташа» и «Маккаби» в ЛЕ пройдет в Венгрии без болельщиков. В то же время на игру Франция – Израиль зрителей на стадион пустят – одним из них будет экс-президент Николя Саркози.

9. НБА. Стартовал внутрисезонный турнир. «Майами» с 40 очками Хирро проиграл «Детройту» в овертайме, «Бостон» уступил «Атланте» и другие результаты

10. «Реал» запланировал четыре трансфера на следующее лето. Как минимум с подписанием Альфонсо Дэвиса проблем не возникнет.

11. ВАР получил идеальный кадр для определения офсайда у Левандовского, судейской ошибки не было.

12. Суд приостановил отстранение корейской фигуристки Хэ Ин Ли за сексуальные домогательства.

13. ФНС заблокировала счета двух НКО Хабиба Нурмагомедова.

14. «Альпин» переходит на моторы и коробки передач «Мерседеса» с 2026 года.

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Родри о «Золотом мяче»: «Я был самым стабильным игроком прошлого сезона, а это самое сложное в футболе»

Поздняков о завершении работы на посту президента ОКР: «Горжусь результатами, которых удалось достичь»

Криштиану Роналду: «Прекрасно, если я смогу забить 1000 голов за карьеру, но если нет, то никто не забил больше меня. Я живу настоящим и наслаждаюсь моментом»

Кемпес о Месси: «В «Интер Майами» он в три раза счастливее, чем в «Барсе». Лео играет, когда хочет, ему не нужно быть сосредоточенным все 90 минут»

Сульшер о Роналду в «МЮ»: «Этот выбор стал ошибочным для всех. Первым делом ассистент спросил у меня, как мы будем защищаться»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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