ВАР получил идеальный кадр для определения офсайда у Левандовского, в эфире показали другую картинку. Технология четко различила конечности поляка и игрока «Сосьедада», ошибки не было (As)
Нападающий «блауграны» Роберт Левандовски забил мяч в ворота «Сосьедада» в 13-м туре Ла Лиги, но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за положения вне игры. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что кончик бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.
As утверждает, что система сработала должным образом. Хотя публике был представлен кадр, по которому можно сделать вывод об ошибочности решения, на самом деле в распоряжении видеоассистента были и другие, по которым и чертилась линия. Источники газеты сообщают, что у ВАР был «правильный кадр, сделанный в правильное время с идеальной перспективой». Таким образом, в эфире просто была показана не та картинка, на основании которой принималось решение.
Подчеркивается, что система оценивает положение 29 точек тела, пространства для ошибки почти нет – и в данном случае ее и не произошло. Когда технология не может достоверно различить части тела, она об этом сигнализирует, после чего офсайдная линия чертится вручную. В случае с голом «Барселоны» такого не произошло – нога Левандовского была определена точно, как и нога Агерда.
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