Радимов о невызове Захаряна в сборную: «Это пойдет ему на пользу. Лучше быть на глазах у тренера «Сосьедада» две недели»

Владислав Радимов: невызов в сборную пойдет Захаряну на пользу.

Владислав Радимов оценил невызов полузащитника «Сосьедада » Арсена Захаряна в сборную России на ноябрьские матчи.

«Я бывал в такой же ситуации, когда в Испании играл. Тебя не вызывают в сборную — у тебя есть возможность быть на глазах у тренера две недели. Захаряну лучше остаться там — это пойдет ему на пользу.

Тем более в последних матчах он выходит, с ним забивают, сегодня он усилил игру, например. Ему нужно показывать тренеру, что он может еще прибавить и помочь команде», — сказал бывший футболист сборной России.