Ни один клуб КХЛ не поддержал идею драфта на совещании. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков («Матч ТВ»)

Идею драфта в КХЛ не поддержал ни один клуб.

Сегодня прошло совещание рабочей группы лиги по введению драфта новичков .

«Совещание началось с того, что представитель лиги объявил – драфт хотят ввести в КХЛ уже летом 2025 года. Сначала выступили эксперты от лиги, объясняющие суть этой идеи. Вводные такие – семь раундов драфта, 161 выбранный игрок, компенсация в 5 млн рублей за первый пик.

Потом начали высказываться клубы. Ни одна из команд КХЛ публично эту идею не поддержала. Против высказались даже такие клубы, как «Сибирь », «Нефтехимик » и «Куньлунь».

Логика китайского клуба была в том, что им не нужны по семь 17‑летних игроков ежегодно, при том, что у «Куньлуня » нет клуба МХЛ. Ведь за них нужно платить компенсацию в размере около 25 млн рублей, а также тратиться на зарплату юниорам, которым будет негде играть.

Логика других команд была в том, что все клубы КХЛ уважают друг друга и не готовы пользоваться работой других, пусть даже за это заплатят какую‑то компенсацию.

Когда все клубы КХЛ отвергли нынешний предложенный им формат драфта новичков, было решено собрать новое совещание для обсуждения поправок и новых предложений.

Его дата пока не назначена», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

У многих клубов КХЛ «сугубо негативная» реакция на проект драфта. С рабочей группой лиги его обсудят во вторник («Матч ТВ»)

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