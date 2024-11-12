Ни один клуб КХЛ не поддержал идею драфта на совещании. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков («Матч ТВ»)
Сегодня прошло совещание рабочей группы лиги по введению драфта новичков.
«Совещание началось с того, что представитель лиги объявил – драфт хотят ввести в КХЛ уже летом 2025 года. Сначала выступили эксперты от лиги, объясняющие суть этой идеи. Вводные такие – семь раундов драфта, 161 выбранный игрок, компенсация в 5 млн рублей за первый пик.
Потом начали высказываться клубы. Ни одна из команд КХЛ публично эту идею не поддержала. Против высказались даже такие клубы, как «Сибирь», «Нефтехимик» и «Куньлунь».
Логика китайского клуба была в том, что им не нужны по семь 17‑летних игроков ежегодно, при том, что у «Куньлуня» нет клуба МХЛ. Ведь за них нужно платить компенсацию в размере около 25 млн рублей, а также тратиться на зарплату юниорам, которым будет негде играть.
Логика других команд была в том, что все клубы КХЛ уважают друг друга и не готовы пользоваться работой других, пусть даже за это заплатят какую‑то компенсацию.
Когда все клубы КХЛ отвергли нынешний предложенный им формат драфта новичков, было решено собрать новое совещание для обсуждения поправок и новых предложений.
Его дата пока не назначена», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
У многих клубов КХЛ «сугубо негативная» реакция на проект драфта. С рабочей группой лиги его обсудят во вторник («Матч ТВ»)
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