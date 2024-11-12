«Блокируй шум :)». Медведев отпраздновал победу над де Минауром, закрыв глаза и уши
Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура (6:2, 6:4) и сохранил шансы на выход в плей-офф итогового турнира.
Победу над австралийцем он отпраздновал, закрыв глаза и уши.
После этого Медведев написал на камере: «Блокируй шум :)».
Медведев отпраздновал победу на US Open падением из FIFA! Отсылка для легенд 😍
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
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