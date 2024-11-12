Глава РПЛ Алаев: «Посещаемость некоторых матчей – главное разочарование, не буду называть клубы, у нас яркий чемпионат. Интрига есть – желаю, чтобы чемпион определился в 30-м туре»

Александр Алаев разочарован низкой посещаемостью матчей в Мир РПЛ.

«Главное разочарование – посещаемость некоторых матчей российской Премьер-лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы. Не буду говорить о руководстве клубов – сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было. Есть много примеров с большой посещаемостью, яркими программами – на это и надо равняться.

А главный положительный момент – интрига в чемпионате. Я всегда говорил, что спортивному состязанию, за которым следят миллионы болельщиков, нужна интрига. Она у нас есть. Желаю, чтобы она сохранялась, и мы в честной и равной борьбе определили чемпиона в 30-м туре. Повторение сценария прошлого сезона абсолютно реально», – сказал президент Мир РПЛ .