Глава РПЛ Алаев: «Посещаемость некоторых матчей – главное разочарование, не буду называть клубы, у нас яркий чемпионат. Интрига есть – желаю, чтобы чемпион определился в 30-м туре»
Александр Алаев разочарован низкой посещаемостью матчей в Мир РПЛ.
«Главное разочарование – посещаемость некоторых матчей российской Премьер-лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы. Не буду говорить о руководстве клубов – сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было. Есть много примеров с большой посещаемостью, яркими программами – на это и надо равняться.
А главный положительный момент – интрига в чемпионате. Я всегда говорил, что спортивному состязанию, за которым следят миллионы болельщиков, нужна интрига. Она у нас есть. Желаю, чтобы она сохранялась, и мы в честной и равной борьбе определили чемпиона в 30-м туре. Повторение сценария прошлого сезона абсолютно реально», – сказал президент Мир РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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