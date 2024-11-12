Тащин пригласил Дзюбу комментировать на «Матч ТВ»: «Эксперт такого уровня порвет эфир, уверен. Одно условие: говорить о происходящем на поле, а не оценивать действия игроков»

Александр Тащин пригласил Артема Дзюбу поработать на «Матч ТВ».

«Георгий Владимирович абсолютно прав в оценке карьеры Константина . Это пример спортсмена, который нашел себя после завершения карьеры на феноменально высоком уровне.

С большим удовольствием хочу пригласить вас, Артем , во время паузы в чемпионате или после завершения карьеры тоже попробовать себя у микрофона и присоединиться к нашей комментаторской бригаде.

Даже дадим возможность выбрать напарника – уверен, все будут рады поработать вместе с вами. Если пройдете жернова игр «Эмполи» – «Комо» и «Лас-Пальмас» – «Леганес», дадим и матч РПЛ .

Уверен, что эксперт такого уровня, как вы, порвет эфир и украсит наш канал. Одно условие: говорить о происходящем на поле, а не оценивать действия игроков», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ ».