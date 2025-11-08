Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
Пеп Гвардиола высказался о сравнениях между противостоянием «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и класико.
«В «Барселоне» и «Реале» внешний шум в тысячу раз громче, чем здесь. Атмосфера на стадионе довольно похожа – она просто фантастическая. Мы помогли «Сити» создать это соперничество за последнее десятилетие. До этого, думаю, главным было противостояние «Юнайтед» – «Ливерпуль».
То, что произошло в период Юргена [Клоппа], сделало это противостояние самым большим, потому что, возможно, уже после первого сезона борьба за титул в Премьер-лиге шла между нами и ими.
Мне всегда нравилось это здоровое соперничество. Я всегда чувствовал взаимное уважение. Юрген многое мне дал, и я скучаю по нему. Он многому меня научил в плане того, сколько усилий нужно прилагать, чтобы попытаться его обыграть», – сказал главный тренер «Ман Сити».