Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»

Пеп Гвардиола: я скучаю по Клоппу.

Пеп Гвардиола высказался о сравнениях между противостоянием «Манчестер Сити » – «Ливерпуль» и класико.

«В «Барселоне» и «Реале » внешний шум в тысячу раз громче, чем здесь. Атмосфера на стадионе довольно похожа – она просто фантастическая. Мы помогли «Сити» создать это соперничество за последнее десятилетие. До этого, думаю, главным было противостояние «Юнайтед » – «Ливерпуль ».

То, что произошло в период Юргена [Клоппа], сделало это противостояние самым большим, потому что, возможно, уже после первого сезона борьба за титул в Премьер-лиге шла между нами и ими.

Мне всегда нравилось это здоровое соперничество. Я всегда чувствовал взаимное уважение. Юрген многое мне дал, и я скучаю по нему. Он многому меня научил в плане того, сколько усилий нужно прилагать, чтобы попытаться его обыграть», – сказал главный тренер «Ман Сити».