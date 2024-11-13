Зуб – 2-я звезда матча с «Торонто»: 2 передачи, 2 броска, 2 блока и «+1» за 21:41. Защитник «Оттавы» набрал первые очки в сезоне

Артем Зуб набрал первые очки в сезоне НХЛ в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой.

Защитник «Оттавы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (3:0).

В 6 играх в текущем сезоне у него 2 (0+2) балла. Ранее россиянин пропустил 3 недели на фоне сотрясения мозга. Во вторник он провел 3-й матч после восстановления.

Сегодня Зуб (21:41, 1:28 – в большинстве, 3:19 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ (1 – мимо), 2 блоками и 1 силовым приемом.