Зуб – 2-я звезда матча с «Торонто»: 2 передачи, 2 броска, 2 блока и «+1» за 21:41. Защитник «Оттавы» набрал первые очки в сезоне
Артем Зуб набрал первые очки в сезоне НХЛ в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой.
Защитник «Оттавы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (3:0).
В 6 играх в текущем сезоне у него 2 (0+2) балла. Ранее россиянин пропустил 3 недели на фоне сотрясения мозга. Во вторник он провел 3-й матч после восстановления.
Сегодня Зуб (21:41, 1:28 – в большинстве, 3:19 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ (1 – мимо), 2 блоками и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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