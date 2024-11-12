Поздняков о завершении работы на посту президента ОКР: «Горжусь результатами, которых удалось достичь»

Станислав Поздняков гордится результатами, достигнутыми на посту президента ОКР.

Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России в октябре.

«Завершаю свою работу на посту президента Олимпийского комитета России. Это были увлекательные, насыщенные на самые разные события годы.

Горжусь теми результатами, которых удалось достичь общими усилиями совместно с Исполкомом ОКР, сотрудниками аппарата нашей организации при поддержке Министерства спорта и общероссийских спортивных федераций.

В первую очередь, конечно, это успешное выступление Олимпийской команды России на Играх: рекордное для России количество медалей в Пекине и лучшее за 15 лет выступление на Олимпиаде в Токио !

Но, кроме того, мы вместе решали самые сложные и неординарные задачи, которых за эти годы было немало, преодолели серьезные испытания – пандемия Covid-19 , международные санкции, защита интересов наших спортсменов в судебных инстанциях...

В этих условиях мы смогли заложить фундамент на будущее. В рамках стратегии ОКР до 2028 года дан старт масштабному проекту «Олимпийский резерв – детям лучшее», направленному на формирование нового сильного поколения российских атлетов в спорте высших достижений, растут возможности Инновационного центра ОКР, укрепляется взаимодействие внутри большой олимпийской семьи нашей страны, а наши ключевые мероприятия – Международный форум юных олимпийцев и Расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР – обрели новые интересные формы.

Я уверен, что олимпийское движение в России будет процветать и впредь! И мы все вместе еще много-много раз услышим гимн Российской Федерации во славу наших чемпионов, поднимающихся на высшую ступень олимпийского пьедестала!» – написал Поздняков.

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?