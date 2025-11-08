В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами

На матчах в Англии будут проводить минуту молчания только по футбольным поводам.

Руководящие органы английского футбола приняли решение больше не проводить минуту молчания в связи с глобальными катастрофами или событиями, не связанными со спортом, пишет The Times. Они пришли к выводу, что в прошлом подобные мероприятия проводились слишком часто.

Футбольная ассоциация Англии (FA), Премьер-лига и Английская футбольная лига (EFL) сформировали Рабочую группу по оценке мировых событий (WEWG), которая будет координировать реакцию на значимые происшествия в условиях растущего давления на футбол, подразумевающего вмешательства в международные проблемы.

Этот подход означает, что лиги не будут проводить минуту молчания, а FA не будет подсвечивать арку стадиона «Уэмбли », если событие мирового или даже национального масштаба не имеет тесной связи с футболом.

Теперь клубы будут сами выбирать, когда реагировать на локальные события, не связанные с футболом. Например, «Болтон », «Солфорд Сити », «Манчестер Юнайтед » и «Манчестер Сити» провели минуту молчания после нападения на синагогу в Манчестере в прошлом месяце, но эта акция не получила широкого распространения в английском футболе, несмотря на призывы активистов к солидарности.

При этом протокол предусматривает проведение памятных мероприятий в рамках матчей, как это было после гибели форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты в автокатастрофе в июле.