Что нужно Медведеву, чтобы выйти в 1/2 итогового?

Расклады после победы над Де Минауром.

Даниил Медведев провел второй матч на итоговом турнире , и он получился намного лучше первого – уверенная победа над Алексом де Минауром (6:2, 6:4).

По игре и психологическому состоянию все было в разы сильнее встречи с Тэйлором Фрицем . Медведев почти безупречно играл на задней линии и справлялся с давлением австралийца – а оно было неслабым. Но Даниил выдерживал любой темп, отвечал глубоко и сильно – и не раз показывал класс у сетки.

Еще было важно, что Медведев как будто забыл про плохие мячи и проблему с пробиванием навылет и агрессивным построением розыгрышей, которая из-за них возникает.

За счет этой победы он сохранил шансы на выход из группы. Что ему теперь нужно?

● Если во втором матче вторника Фриц обыграет Янника Синнера, то все просто – встреча Даниила с итальянцем станет фактически четвертьфиналом, полуфиналист определится в ней. А американец гарантирует себе выход из группы.

● Если выиграет Синнер, то все сложнее. Есть несколько сценариев. Медведев побеждает Синнера, а Де Минаур – Фрица. Тогда из группы выйдут Янник и Даниил, у которых будет по две победы.

● Медведев побеждает Синнера, а Фриц – Де Минаура. Тогда у трех игроков будет баланс 2:1 по матчам, и обоих полуфиналистов определит лучшая статистика по сетам. А если и она будет одинаковой, то – процент выигранных геймов.

● Медведев проигрывает Синнеру, а Фриц – Де Минауру. Тогда Янник выходит с первого места, а второй полуфиналист определится по статистике сетов. Или геймов, если она будет одинаковой.

● Медведев проигрывает Синнеру, а Де Минаур – Фрицу. Из группы выйдут Синнер и Фриц.

Пока что вдаваться в детали, сколько сетов или геймов Медведев может проиграть в четверг, рано – нужно дождаться результатов второго матча вторника.

Но в целом победа Даниила над Де Минауром сохранила интригу в группе.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Valerio Pennicino