Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза – в лицо не посмел бы сказать, но «убивал» за спиной»
«В «Локомотиве», прям честно, было потрясающее время. И просто есть три-четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что-то провести. Галактионов к ним, правда, не относится.
Левина не уважаю. Леонченко – это пародия, человек, который разрушает вокруг себя все и не любит, прежде всего, себя. Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал. Я готов им об этом на любой передаче, в любом эфире сказать. Но они, конечно, никогда на это не пойдут.
Знаете, Владимир Леонченко меня ненавидит от слова совсем еще со времен, когда был профсоюз футболистов. Там я не поддержал его, Александр Зотов появился с другим профсоюзом. И мы, все футболисты, поддержали Зотова, потому что это было справедливо.
Леонченко – злопамятный человек. В лицо, конечно же, он никогда бы не посмел мне ничего сказать. Но он все время строил козни.
Ну скажи по-мужски… Может, первый раз было бы такое, что футболист генеральному директору вбивает. Все-таки Леонченко всегда был со мной очень добрым и нежным, но за спиной «убивал» меня очень сильно», – сказал нападающий «Акрона».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий