Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза – в лицо не посмел бы сказать, но «убивал» за спиной»

Артем Дзюба рассказал о конфликте с директором «Локомотива» Владимиром Леонченко.

«В «Локомотиве », прям честно, было потрясающее время. И просто есть три-четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что-то провести. Галактионов к ним, правда, не относится.

Левина не уважаю. Леонченко – это пародия, человек, который разрушает вокруг себя все и не любит, прежде всего, себя. Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал. Я готов им об этом на любой передаче, в любом эфире сказать. Но они, конечно, никогда на это не пойдут.

Знаете, Владимир Леонченко меня ненавидит от слова совсем еще со времен, когда был профсоюз футболистов. Там я не поддержал его, Александр Зотов появился с другим профсоюзом. И мы, все футболисты, поддержали Зотова, потому что это было справедливо.

Леонченко – злопамятный человек. В лицо, конечно же, он никогда бы не посмел мне ничего сказать. Но он все время строил козни.

Ну скажи по-мужски… Может, первый раз было бы такое, что футболист генеральному директору вбивает. Все-таки Леонченко всегда был со мной очень добрым и нежным, но за спиной «убивал» меня очень сильно», – сказал нападающий «Акрона ».