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Артем Дзюба: «Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова. Валерий Георгиевич, пора взрослеть»

Артем Дзюба заявил, что у него нет обид на Валерия Карпина.

– Чтобы тебя вызвали [в сборную], должен поменяться тренер, я правильно понимаю?

– Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле, это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на все.

В Ростове-на-Дону я [после матча РПЛ «Ростов» – «Акрон»] сказал в сердцах, на радостях, но по большому счету уже давно все забыто, если честно. Не знаю, как у Валерия Георгиевича, но у меня вообще никаких обид. Какие-то амбиции во время игры – конечно же, доказать лишний раз. Я правда стараюсь взрослеть, какие-то вещи отпускаю. Может быть, по-другому он не мог поступить в той или иной ситуации.

Может, я был неприятен и задел чем-то или еще что. Ну, не вызывает – и ладно. Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова.

– У вас с Карпиным достаточно медийное противостояние. Может, фильм какой-то по мотивам снять? Тебе же интересна актерская карьера.

– «Бивис и Баттхед» (смеется)? Ну, не знаю. Он яркая личность, бесспорно. Мы разные, но оба с характером, оба не умеем проигрывать, любим говорить и в сердцах можем что угодно сказать.

Бывает такое, что у людей друг с другом не пошло. Не то чтобы какая-то неприязнь, но прям разные они. Есть же у каждого такое, да? С кем-то ты лучше связан, с кем-то ты хуже, – сказал нападающий «Акрона».

Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Испугались. С чего мне играть в лицемерие?»

Карпин о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить. Надо давать шанс молодым»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoсборная Брунея
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoАкрон
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