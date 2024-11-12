«Реал» планирует 4 трансфера на лето: Трента, Дэвиса, Виртца и Та
«Реал» запланировал подписание нескольких футболистов на ближайшее лето.
As сообщает, что сейчас есть четыре потенциальные сделки, которые мадридцы рассчитывают заключить к открытию или в течение летнего трансферного окна.
Во-первых, испанский клуб хочет на правах свободных агентов подписать таких защитников, как Джонатан Та («Байер»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») и Альфонсо Дэвис («Бавария»).
Во-вторых, «Реал» хочет купить полузащитника «Байера» Флориана Виртца и уже контактирует с немецким клубом. 21-летний футболист оценивается в 130 млн евро.
Отмечается, что в случае с Та и Виртцем немаловажную роль играет то, что преемником Карло Анчелотти может стать работающий в леверкузенском клубе Хаби Алонсо.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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