«Реал» планирует 4 трансфера на лето: Трента, Дэвиса, Виртца и Та

«Реал» запланировал подписание нескольких футболистов на ближайшее лето.

As сообщает, что сейчас есть четыре потенциальные сделки, которые мадридцы рассчитывают заключить к открытию или в течение летнего трансферного окна.

Во-первых, испанский клуб хочет на правах свободных агентов подписать таких защитников, как Джонатан Та («Байер»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль ») и Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Во-вторых, «Реал » хочет купить полузащитника «Байера » Флориана Виртца и уже контактирует с немецким клубом. 21-летний футболист оценивается в 130 млн евро.

Отмечается, что в случае с Та и Виртцем немаловажную роль играет то, что преемником Карло Анчелотти может стать работающий в леверкузенском клубе Хаби Алонсо.