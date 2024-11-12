«Локомотив» выиграл 11-й матч подряд. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» выиграл 11-й матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Спартак » (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Локомотив » занимает первое место в Западной конференции и общей таблице лиги, набрав 48 очков после 27 игр.

В следующем матче, 14 ноября, команда встретится с ЦСКА.