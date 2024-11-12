«Локомотив» выиграл 11-й матч подряд. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
«Локомотив» выиграл 11-й матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Спартак» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице лиги, набрав 48 очков после 27 игр.
В следующем матче, 14 ноября, команда встретится с ЦСКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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