  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губернатор о «Челябинске» в РПЛ: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Стадион после реконструкции будет соответствовать минимальным требованиям лиги»
4

Губернатор о «Челябинске» в РПЛ: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Стадион после реконструкции будет соответствовать минимальным требованиям лиги»

Губернатор Челябинской области рассказал, поборется ли «Челябинск» за выход в РПЛ.

Губернатор Челябинской области рассказал, стоит ли перед «Челябинском» задача выхода в Мир РПЛ.

— «Челябинск» недалеко от зоны переходных матчей, а еще в сентябре находился на втором месте. Есть задача попытаться пробиться в РПЛ в этом сезоне?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. На самом деле на этот сезон прям такой сверхзадачи, как выход в РПЛ, перед командой поставлено не было. Но любой профессиональный спортсмен должен стремиться к победам. Но сейчас только первая половина чемпионата завершилась — второй круг турнира в Первой лиге начнется в ближайшие выходные.

Так что посмотрим, как дела пойдут дальше. Я не буду делать громких заявлений на этот счет. Главное — это развитие команды. Чтобы она прогрессировала, привлекала в состав своих воспитанников — сегодня это есть.

— Одно из ключевых требований лицензирования для участия в РПЛ — наличие в регионе домашнего стадиона вместимостью не менее 10 тысяч зрителей. У «Челябинска» сейчас домашний стадион имеет недостаточную вместимость. Есть шансы расширить трибуны, если перспектива выхода в РПЛ будет очевидной?

— У нас достаточно масштабные планы касательно инфраструктуры. В следующем году завершим строительство нового современного манежа в Челябинске, предназначенного для занятий футболом и легкой атлетикой. 

Как только он будет введен в эксплуатацию, мы приступим к коренной реконструкции стадиона «Центральный», на котором играет домашние матчи «Челябинск». Это будет уютный стадион для болельщиков с подтрибунными помещениями, со всем необходимым сервисом. Все будет сделано для того, чтобы семьи приходили на футбол с детьми и болели за нашу команду.

— Какая будет вместимость стадиона после реконструкции?

— В районе 10–11 тысяч человек. То есть стадион будет соответствовать минимальным требованиям регламента допуска до соревнований РПЛ, – сказал Алексей Текслер.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?2499 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoФК Челябинск
стадионы
Алексей Текслер
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
стадион Центральный Челябинск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первая лига. «Родина» примет «Нефтехимик», «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
сегодня, 03:04
Первая лига. «Урал» обыграл «Челябинск»
5 ноября, 15:55
Первая лига. «Факел» против «Торпедо», «Ротор» проиграл «Арсеналу»
3 ноября, 17:28Live
Главные новости
Состав сборной России, пожизненный бан Садыгова, Дегтярев рассуждает о Fan ID в других видах спорта, Джокович и Соболенко в финалах, Аморим – тренер месяца в АПЛ и другие новости
3 минуты назад
Шесть футболистов играли и за «Сити», и за «Юнайтед». 65% пользователей не вспомнили и одного!
13 минут назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Леванте», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
14 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
51 минуту назад
Пора выбрать пятерку игроков на предстоящий тур АПЛ в Основе! Успейте до начала первого матча
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Динамо» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 03:38
Радимов о невызове Захаряна в сборную: «Это пойдет ему на пользу. Лучше быть на глазах у тренера «Сосьедада» две недели»
сегодня, 03:22
Алаев о Мешкове: «Элитный судья прекращает карьеру по ходу сезона… Неожиданное решение. Желаю, чтобы он реализовал себя как функционер или инструктор»
сегодня, 02:30
Артета о 1000 матчах Пепа: «Он стал источником вдохновения для всех в футболе. Только немногие могут добиться чего-то подобного»
сегодня, 02:03
Губерниев о пожизненном бане Садыгова: «Столько накуролесил. Уже репутация не очень»
сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
2 минуты назад
Джон Стоунз: «Пеп показал мне футбол в совершенно ином понимании. Он здорово умеет увлечь»
20 минут назад
«Сочи» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
42 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Неома», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Ахли»
сегодня, 05:00
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 04:50
«Пари НН» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 04:23
Чеферин об ЛЧ: «Новый формат поистине успешен. Появилось много стриминговых операторов»
сегодня, 04:11
«Динамо» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
сегодня, 03:48
Первая лига. «Родина» примет «Нефтехимик», «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
сегодня, 03:04
Маурисио Почеттино: «Скучаю по АПЛ и однажды вернусь туда»
сегодня, 02:46