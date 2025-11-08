Губернатор о «Челябинске» в РПЛ: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Стадион после реконструкции будет соответствовать минимальным требованиям лиги»

Губернатор Челябинской области рассказал, поборется ли «Челябинск» за выход в РПЛ.

Губернатор Челябинской области рассказал, стоит ли перед «Челябинском» задача выхода в Мир РПЛ.

— «Челябинск» недалеко от зоны переходных матчей, а еще в сентябре находился на втором месте. Есть задача попытаться пробиться в РПЛ в этом сезоне?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. На самом деле на этот сезон прям такой сверхзадачи, как выход в РПЛ, перед командой поставлено не было. Но любой профессиональный спортсмен должен стремиться к победам. Но сейчас только первая половина чемпионата завершилась — второй круг турнира в Первой лиге начнется в ближайшие выходные.

Так что посмотрим, как дела пойдут дальше. Я не буду делать громких заявлений на этот счет. Главное — это развитие команды. Чтобы она прогрессировала, привлекала в состав своих воспитанников — сегодня это есть.

— Одно из ключевых требований лицензирования для участия в РПЛ — наличие в регионе домашнего стадиона вместимостью не менее 10 тысяч зрителей. У «Челябинска» сейчас домашний стадион имеет недостаточную вместимость. Есть шансы расширить трибуны, если перспектива выхода в РПЛ будет очевидной?

— У нас достаточно масштабные планы касательно инфраструктуры. В следующем году завершим строительство нового современного манежа в Челябинске, предназначенного для занятий футболом и легкой атлетикой.

Как только он будет введен в эксплуатацию, мы приступим к коренной реконструкции стадиона «Центральный», на котором играет домашние матчи «Челябинск». Это будет уютный стадион для болельщиков с подтрибунными помещениями, со всем необходимым сервисом. Все будет сделано для того, чтобы семьи приходили на футбол с детьми и болели за нашу команду.

— Какая будет вместимость стадиона после реконструкции?

— В районе 10–11 тысяч человек. То есть стадион будет соответствовать минимальным требованиям регламента допуска до соревнований РПЛ , – сказал Алексей Текслер.