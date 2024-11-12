Дзюба заговорил: не пожмет руки Семаку и Галактионову, любит «Спартак», думает о тренерстве

Поддержал Карпина в битве с комментаторами.

Артем Дзюба дал интервью «Матч ТВ» на 100 тысяч знаков. Мы собрали самое главное.

«В «Акрон» пришел с целью побить рекорды, но теперь они ушли на второй план»

Дзюба признался: первые дни в Тольятти дались тяжело . Но опыт игры в Томске и Туле помог быстро адаптироваться, хотя изначально не все близкие обрадовались переходу в «Акрон»:

«Супруга с детьми вообще категорически против были. И плакали, и отговаривали, мол, зачем тебе это надо? Но все остальные были за. Родители, друзья, Слуцкий, Черчесов сказали: прям надо. Валера Климов сказал, что надо. Это тренеры, которых я уважаю и по-дружески, и как профессионалов. Все друзья, все окружение высказалось: «Надо. Если есть цели, надо идти».

Я пришел вроде бы с целью побить рекорды, но так уже сдружился с командой, так понравился мне этот коллектив, и к Зауру Эдуардовичу [Тедееву] такое отношение теплое, что теперь уже появилась определенная ответственность. Хочется команде помочь максимально высоко забраться, чтобы как минимум прописку в РПЛ сохранить. Теперь мои рекорды ушли немножко на второй план, нужно помочь команде – от этого уже отталкиваться. А уже в процессе постараюсь и свои какие-то гештальты закрыть».

«В Саудовскую Аравию в 36 лет? Я же не Криштиану. Турция – один из худших моментов в жизни»

На этот раз форвард не рассматривал варианты в других странах – «хватило Турции». В будущем исключение Артем может сделать только для Леонида Слуцкого, но уже, возможно, в роли тренера:

«Мне хватило Турции, честно. Более обманчивой нации я не видел в жизни. Я все-таки человек уже не в том возрасте и все сделал для того, чтобы после чемпионата мира уехать в Англию. Столько авторизаций сделал – в жизни столько сочинений не писал! Кому только не расписывался – от Зингаревича до Агузарова.

Мне стучат и говорят: «Там тебя уже Пеллегрини и «Вест Хэм» ждут, уже все». Я говорю: «Давайте любой [вариант]». Отвечают: «Тебе нужно подойти к Дюкову». Пошел к президенту РФС Дюкову, тот отпустил. «Тебе нужно подойти к Семаку». Подошел к Семаку. Он: «Да, конечно». Подписывал эти авторизации, бегал. Уехал в итоге, ага. В «Адану».

Поэтому зарубежные варианты не рассматривал. В Саудовскую Аравию в 36 лет? Я же не Криштиану Роналду. Хотя раз Митрович поехал, я мог еще попылить. Кстати, Митровича я высоко оцениваю, очень крутой нападающий. Мы с уважением друг к другу относимся.

Я русский человек, хочу на своей земле оставаться. Что бы ни происходило – понимаю, что сейчас уровень [футбола в России] падает – но я не хочу, мне хватило. Это был один из худших моментов в моей жизни. Впрочем, опять же, это большой опыт, который меня многому научил.

А если Слуцкий позовет? «Вообще-то не должен звать, мы это обсуждали…. Но со Слуцким – возможно, с ним веселее. Нам с ним комфортно. Мы когда с ним об этом разговаривали, он отмечал, что, наверное, в работе нам было бы временами тяжело, но в целом было бы круто.

Мы совершенно точно договорились, что как только я карьеру заканчиваю, то иду к нему в тренерский штаб. Это 100%. Я считаю его нашим мэтром. Он один из тех, у кого я хочу учиться и, прежде чем становиться самому тренером, надо немножко повариться. Поеду ли в «Шанхай»? Я очень надеюсь, что к этому времени он вернется. Потому что не хочу туда ехать в целом. Но если так будет надо, почему нет? Не могу сказать, что точно не поеду».

«Хочу попробовать тренерство. Но 90% футболистов в России превращаются в сказочных…»

Дзюба также порассуждал о будущем после игровой карьеры – и допустил, что станет тренером . «Вижу ли себя тренером? Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии. Веномом? Да‑да. Часто с ним разговариваю, кстати. И все, что плохое иногда говорю – это Веном внутри меня разговаривает. А так я вообще ангел.

В целом хочу попробовать [тренировать], наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями. Меня это очень сильно пугает – 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так.

Я всегда говорю все в лицо? Могу поступать иначе, буду маневрировать. Какие‑то вещи в лицо надо говорить, вызывая футболиста один на один, а не при всех его прибивать. Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер – только если защищаю своих игроков.

У меня есть кодекс, четкие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное – это коннект с игроками».

«В глубине души с детства люблю «Спартак». Все похерили – дух народной команды, гладиатора»

Артем не смог определиться, в футболке какого клуба он бы вышел на прощальный матч, но при этом признался в давней любви к «Спартаку» : «Я очень горд, что являюсь воспитанником «Спартака». С другой стороны – лучшее время провел в «Зените». Поэтому, на самом деле, трудно сказать.

В глубине души все равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин – дух народной команды, гладиатора – все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор.

Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовете Черчесова с Ромащенко – и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают все и будут бороться за медали. Но в «Спартаке» этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят. Хотя в глубине души я все равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд.

Но и «Зенит» очень сильно… Это лучшее время в моей карьере. И очень тепло было в «Локомотиве».

«Соболев попросил меня пообщаться без шуток, но в конце пробросил: «Не балуйся там с руками»

Дзюба рассказал, что созванивался с Александром Соболевым – давал советы по поводу адаптации в «Зените» : «Он недавно позвонил мне как старшему товарищу, мы с ним где‑то полчаса проговорили. Рядом присутствовал один мой друг, и он был очень удивлен, что я ему так по‑взрослому без подколок все спокойно объяснил.

На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по-нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч.

Нормально с ним поговорили. Он и сам все прекрасно понимает: это непростой период и он должен быть к этому готов. Но на данный момент, наверное, ему все‑таки пока очень тяжело. Видно, что с этим давлением он не совсем справляется. Посмотрим, он парень с характером. Думаю, все у него может получиться».

Директор «Локомотива» – это «пародия, он разрушает все вокруг себя»

Дзюба подробно рассказал о болезненном уходе из «Локо» и резко высказался о директоре клуба Владимире Леонченко :

«Болезненный для кого? Для меня? Тогда максимально испуганно-тихий для них. Потому что, как говорится, у них рыльце-то было в пушку. Как они себя вели при моем приходе и как вели себя, уже когда постепенно избавлялись от меня, – это совершенно разные ситуации. В принципе, для меня это был шок и удивление. Очередное такое разочарование.

В «Локомотиве», прям честно, было потрясающее время. И просто есть три-четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что-то провести. Галактионов к ним, правда, не относится.

Левина не уважаю. Леонченко – это пародия, человек, который разрушает вокруг себя все и не любит, прежде всего, себя. Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал. Я готов им об этом на любой передаче, в любом эфире сказать. Но они, конечно, никогда на это не пойдут.

Знаете, Владимир Леонченко меня ненавидит от слова совсем еще со времен, когда был профсоюз футболистов. Там я не поддержал его, Александр Зотов появился с другим профсоюзом. И мы, все футболисты, поддержали Зотова, потому что это было справедливо.

Леонченко – злопамятный человек. В лицо, конечно же, он никогда бы не посмел мне ничего сказать. Но он все время строил козни. Потому что мы продлились на следующий год с максимальным потолком зарплаты. Потому что я пришел на 50% от потолка, а с нового сезона у меня был максимум, как у Димы Баринова. И мне нужно было, как вы знаете, набрать 10 очков по системе «гол+пас», чтобы продлить еще на год. И вот тут опять же я нарвался на тему, что нельзя такие вещи ставить в контракт.

Был «звонок» со «Спартаком», когда мы сыграли 1:1, и начали писать, что у нас с Пиняевым драка была. Это вообще, конечно… Был просто разговор на повышенных тонах, потому что… Ну какая у нас могла быть драка? Это вообще не совместимо, это была бы не драка. Я бы никогда в жизни не посмел бы Серегу тронуть, потому что я его очень уважаю, люблю, он большой талант и вообще очень приятный парень. И он бы никогда не посмел бы на меня руку поднять. Просто Пиняй там раз пять ударил за ярус, там люди уже не могли в VIP-ложе расслабиться, все стекла бронированные поставили, потому что Серега все перебил. Я говорю: «Ну ты можешь щекой как-нибудь ударить?» Просто какой-то такой диалог. Он говорит: «А че, а че?» В общем, поругались там и все.

И в этот момент произошел очень смешной момент, который уже кто-то выдал. Леонченко забежал в раздевалку, начал орать — и это многие слышали — типа какого хрена ты его ставишь? Почему ты его не меняешь? Он же так сейчас нам наберет свои очки, мы автоматически его продлим! Ты че, говорит, с ума сошел?

Тут надо отдать должное Михаилу Михайловичу, он за меня заступился: «Это один из лучших моих игроков, лидеров. Давай я сам разберусь». И они чуть ли не подрались. Сцепились, их растащил Пашинин.

Я потом на следующий день подошел, сказал ему: «Спасибо большое, что за меня заступились». Он говорил, что Леонченко хотел ко мне подойти, но почему-то не подошел. Я ему говорю: «Дайте шанс, пусть подойдет, мне хоть что-то скажет».

Ну скажи по-мужски… Может, первый раз было бы такое, что футболист генеральному директору вбивает. Все-таки Леонченко всегда был со мной очень добрым и нежным, но за спиной «убивал» меня очень сильно».

«Семак и Галактионов не соизволили уделить мне две секунды. Испугались. С чего мне играть в лицемерие?»

Дзюба объяснил, почему не пожмет руку Михаилу Галактионову и Сергею Семаку .

«Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова.

По поводу Семака… На месяц я просто исчез с его радаров. Семак не только со мной так. Он нам с Оздоевым даже слова не сказал. Разве это конфликт? А потом, когда он идет и тянет руку: «Артем, Артем!» Я просто повернулся и сказал: «Не надо мне тянуть руку, я не хочу с вами здороваться, не хочу вообще с вами как-то соприкасаться. Все, до свидания». Это не конфликт.

Галактионов на самом деле, в глубине души, мне кажется, хороший, нормальный человек, честно. Просто оказался слаб в этой ситуации. Вот клянусь, вообще никаких обид на него нет. Непонятно мне – да, но это только мои проблемы, что в моем мире так, а в их мире – так. Возможно, по-другому Галактионов не мог. Ну не мог, я правда на него не обижен. Что такое жать руки? В моем нормальном понимании, рукопожатие – только с тем, кого ты уважаешь. Ну и относишься по-нормальному.

Сейчас это привычно: «Здорово, здорово, здорово». Если в первый раз вижу. В чем будет лицемерие и почему Семаку и Галактионову я не пожму руки? Объясню.

Потому что когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: «Артем, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний». Все. Ни один из них этого не сделал. Не нашлось храбрости даже просто сказать: «Удачи!»

С чего потом мне с ними играть в лицемерие? Здрасьте, Михаил Михайлович, здрасьте… Таких же очень много. Так все уходят футболисты, ненавидят и говорят: «А, это было лучшее время, всем спасибо, всем моим тренерам».

Это вранье, а потом они сидят в кулуарах с друзьями, выпивают кружечку чая, и «этот, тот, та-та-та». Ну, зачем? У меня такого нет. Ну, правда. Я могу в какой-то ситуации высказаться жестко. Зачем мне парад лицемерия? С какой целью жать руку Галактионову: «Михаил Михайлович, здрасьте, как дела? Все нормально?»

Меня поразило, когда прошел месяц или два, а он говорит, что в команде все хорошо, все налаживается, только не хватает такого, знаете, мастеровитого дядьки. Так ты только что его выгнал! Ну, это смешно. Просто, когда было все плохо, то «Артем, помоги». А когда стало все хорошо».

«Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Дзюба неожиданно согласился с Валерием Карпиным – по поводу комментаторов :

«Я его полностью поддерживаю. Они только сейчас пришли в себя немножко, после того, как их пуканы взорвались. Сейчас эти господа вообще умрут.

Я не видел и не слышал тот подкаст, но – как мне объяснили люди – [Карпин] сказал, что должен быть эксперт рядом с комментатором. А комментатор должен говорить все, что происходит на футбольном поле, и не давать оценку тому или иному эпизоду. Ну, 100%, да.

К сожалению, они не слышат, у них какая-то своя каста комментаторов, которые считают, что им никто не вправе ничего говорить. Вот Слуцкий пришел не из их цеха и выиграл две или три статуэтки лучшего комментатора страны. Ребят, ну это повод задуматься на секундочку. Это раз.

Во-вторых, как они могут сделать суждение? Вот я вызвал сантехника домой, либо какая-то девушка или шеф-повар делает блюдо – и я такой: ну как ты готовишь, ну что ты делаешь? Какие-то сопли!

Давайте представим, что человек слепой. Вот он слушает футбол. Я пару раз с друзьями сделал эксперимент: говорю, закрываем глаза и слушаем, что говорят. Три-четыре минуты мы продержались! Вообще выпали. История из отеля, рассказы какие-то… А что на футбольном поле происходит-то?

Это реально абсурд, что они говорят. «Здесь надо пробить, а здесь не надо». «Здесь надо принять». Вы даже две минуты не продержитесь. Зачем вы это говорите? Почему? Генич где-то произнес: «Говорил, давал суждения и буду продолжать». Мы так вообще в никуда идем.

Генич играл? Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».

«Кто не был? Я! Приезжай завтра!» Дзюба мечтает о сборной даже после 0:4 от «Спартака» – но Карпину звонить не хочет

Фото: РИА Новости /Владимир Песня, Александр Вильф, Евгений Одиноков, Алексей Филиппов, Павел Бедняков; East News /ALI ATMACA / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP; instagram.com/genichkonstantin