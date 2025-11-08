  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Захаряна 14 касаний, 6 точных пасов и желтая карточка в игре с «Эльче», где он вышел на 64-й. Хавбек «Сосьедада» забил 1 гол за 7 матчей сезона
22

У Захаряна 14 касаний, 6 точных пасов и желтая карточка в игре с «Эльче», где он вышел на 64-й. Хавбек «Сосьедада» забил 1 гол за 7 матчей сезона

Арсен Захарян не отметился результативными действиями в матче с «Эльче».

Арсен Захарян сыграл 26 минут (без учета добавленных) в матче с «Эльче». Полузащитник «Реал Сосьедад» вышел на поле на 64-й минуте игры 12-го тура в Ла Лиге (1:1).

Россиянин не отметился результативными действиями. Он осуществил 14 касаний мяча и совершил 10 пасов, из них 6 точных. Также Захарян один раз нарушил правила, за что получил желтую карточку на 79-й минуте.

Всего на счету Арсена один гол за 7 матчей сезона – в кубковом матче с «Негрейрой» (3:0). С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?1797 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoАрсен Захарян
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoЭльче
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушаков о Захаряне: «Может, он закис в Испании, травмы идут от головы. Арсену не помешало бы приехать в Россию – увидеть друзей и пообщаться на русском»
сегодня, 19:41
«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную – вопрос к Карпину»
сегодня, 11:45
Захарян готов сыграть против «Эльче». Хавбек «Сосьедада» ранее досрочно завершил матч с «Атлетиком» из-за травмы
вчера, 15:40
Главные новости
В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами
сегодня, 21:56
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
сегодня, 21:35
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
сегодня, 21:19
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
сегодня, 21:16
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
сегодня, 21:04
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
сегодня, 20:33
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
сегодня, 20:23
Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»
сегодня, 20:08
«Я никогда не устану повторять». Игрок молодежки ЦСКА Бондаренко прокричал в громкоговоритель оскорбительный заряд про «Спартак» после матча с красно-белыми, фанаты армейцев подхватили
сегодня, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта 2026-го в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
сегодня, 21:38
Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
сегодня, 21:38
Чемпионат Италии. «Кремонезе» уступил «Пизе», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
сегодня, 21:37
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
сегодня, 21:27
«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
сегодня, 21:09
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
сегодня, 20:56
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
сегодня, 20:49
Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане
сегодня, 20:38