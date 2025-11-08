У Захаряна 14 касаний, 6 точных пасов и желтая карточка в игре с «Эльче», где он вышел на 64-й. Хавбек «Сосьедада» забил 1 гол за 7 матчей сезона

Арсен Захарян не отметился результативными действиями в матче с «Эльче».

Арсен Захарян сыграл 26 минут (без учета добавленных) в матче с «Эльче ». Полузащитник «Реал Сосьедад » вышел на поле на 64-й минуте игры 12-го тура в Ла Лиге (1:1).

Россиянин не отметился результативными действиями. Он осуществил 14 касаний мяча и совершил 10 пасов, из них 6 точных. Также Захарян один раз нарушил правила, за что получил желтую карточку на 79-й минуте.

Всего на счету Арсена один гол за 7 матчей сезона – в кубковом матче с «Негрейрой» (3:0). С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь .