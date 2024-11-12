Дмитрий Федоров о том, что клубы КХЛ не поддержали идею драфта: «Зачем драфтовать 17-летнего игрока и пользоваться чужой работой, когда можно купить 15-летнего вундеркинда и назвать своим воспитанником»
Дмитрий Федоров высказался о том, что клубы КХЛ не поддержали идею драфта.
Он отреагировал на информацию о том, что ни один клуб Фонбет Чемпионата КХЛ не поддержал идею драфта на совещании. Сообщается, что команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков.
«Действительно, зачем драфтовать 17-летнего игрока и пользоваться чужой работой, когда можно купить из другой школы за фиксированные 600 тысяч рублей 15-летнего вундеркинда и потом назвать своим воспитанником», – написал тренер «Реактора» Дмитрий Федоров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Дмитрия Федорова
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