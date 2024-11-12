Кемпес о Месси: «В «Интер Майами» он в три раза счастливее, чем в «Барсе». Лео играет, когда хочет, ему не нужно быть сосредоточенным все 90 минут»

Марио Кемпес считает, что Лионель Месси счастлив играть в «Интер Майами».

«Месси в три раза счастливее, играя в «Интер Майами», чем в «Барселоне». Он сделал из «Интер Майами» очень хорошую команду.

Ему не нужно быть сосредоточенным все девяносто минут. Он играет тогда, когда захочет», – сказал бывший нападающий «Валенсии», выигравший ЧМ-1978 в составе сборной Аргентины.

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