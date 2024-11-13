«Виннипег» – 1-я команда в истории НХЛ с 15 победами в 16 играх на старте сезона.

Канадский клуб обыграл «Рейнджерс» (6:3) в очередном матче регулярного чемпионата.

Команда под руководством Скотта Арниела лидирует в общей таблице лиги с 30 очками в 16 матчах.

«Джетс» быстрее всех в истории лиги достигли отметки 15 побед в сезоне.

Ранее лучшим результатом были 15 побед в 17 играх («Бостон » – 1929/30 и 2022/23, «Филадельфия » – 1985/86, «Баффало » – 2006/07, «Оттава » – 2007/08). «Брюинс» в 1929 году и «Флайерс» в 1985 году отметились таким достижением при существовании ничьих.

Отметим, что ни одной команде из списка «15 в 17» не удалось выиграть Кубок Стэнли в том же сезоне.