«Виннипег» – 1-я команда в истории НХЛ с 15 победами в 16 играх на старте сезона
«Виннипег» – 1-я команда в истории НХЛ с 15 победами в 16 играх на старте сезона.
Канадский клуб обыграл «Рейнджерс» (6:3) в очередном матче регулярного чемпионата.
Команда под руководством Скотта Арниела лидирует в общей таблице лиги с 30 очками в 16 матчах.
«Джетс» быстрее всех в истории лиги достигли отметки 15 побед в сезоне.
Ранее лучшим результатом были 15 побед в 17 играх («Бостон» – 1929/30 и 2022/23, «Филадельфия» – 1985/86, «Баффало» – 2006/07, «Оттава» – 2007/08). «Брюинс» в 1929 году и «Флайерс» в 1985 году отметились таким достижением при существовании ничьих.
Отметим, что ни одной команде из списка «15 в 17» не удалось выиграть Кубок Стэнли в том же сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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