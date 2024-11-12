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Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Испугались. С чего мне играть в лицемерие?»

Артем Дзюба объяснил, почему не пожмет руку Михаилу Галактионову и Сергею Семаку.

Форвард выступал за «Локомотив» с 2022 по 2024 год. 

9 апреля 2023 года в 22-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:2. После матча главный тренер петербуржцев Сергей Семак направился в сторону Дзюбы, чтобы пожать ему руку, но форвард «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к игрокам «Зенита».

«Даже Орлов сказал, что Артем уже повзрослел, поумнел. Действительно, я становлюсь чуть-чуть ближе к Богу. И у меня нет никаких обид. Вот клянусь вам, никаких. Я не обижен.

Непонятно мне – да, но это только мои проблемы, что в моем мире так, а в их мире – так. Возможно, по-другому Галактионов не мог.

Ну не мог, я правда на него не обижен. Что такое жать руки? В моем нормальном понимании, рукопожатие – только с тем, кого ты уважаешь. Ну и относишься по-нормальному.

Сейчас это привычно: «Здорово, здорово, здорово». Если в первый раз вижу. В чем будет лицемерие и почему Семаку и Галактионову я не пожму руки? Объясню.

Потому что когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: «Артем, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний». Все. Ни один из них этого не сделал. Не нашлось храбрости даже просто сказать: «Удачи!»

С чего потом мне с ними играть в лицемерие? Здрасьте, Михаил Михайлович, здрасьте… Таких же очень много. Так все уходят футболисты, ненавидят и говорят: «А, это было лучшее время, всем спасибо, всем моим тренерам».

Это вранье, а потом они сидят в кулуарах с друзьями, выпивают кружечку чая, и «этот, тот, та-та-та». Ну, зачем? У меня такого нет. Ну, правда.

Я могу в какой-то ситуации высказаться жестко. Зачем мне парад лицемерия? С какой целью жать руку Галактионову: «Михаил Михайлович, здрасьте, как дела? Все нормально?»

Меня поразило, когда прошел месяц или два, а он говорит, что в команде все хорошо, все налаживается, только не хватает такого, знаете, мастеровитого дядьки.

Так ты только что его выгнал! Ну, это смешно. Просто, когда было все плохо, то «Артем, помоги». А когда стало все хорошо», – сказал Артем Дзюба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов
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