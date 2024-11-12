Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»

Артем Дзюба назвал Михаила Галактионова «трусливеньким» человеком.

«Понимаете, Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный.

Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный.

Да, он может и жестко сказать, хороший тренер, у него есть определенная харизма. Я его, честно говоря, даже не виню. Блин, ну вот он такой, какой он есть. Так обстоятельства сложились, что его прогнули. Произошла ситуация, и он типа поменял схему.

Я травмировался перед «Краснодаром», и самое неприятное, что у меня была прям травма, а у Димки Баринова – небольшое воспаление подколенного сухожилия. И из него сделали героя, что он там чуть ли не с разрывом задней играет, а мы с Гильерме не можем пожертвовать собой.

Хотя мы не могли. У меня было повреждение задней поверхности [бедра], мы в один день с Жорой Ньямси сломались и вместе восстанавливались.

Я раньше Ньямси восстановился на 3-4 дня, потому что у него чуть-чуть посильнее было повреждение. Но его сказали быстро ставить в состав, потому что купили за 3 миллиона евро. Это вообще финиш! Галактионов говорит: «Он не готов». А ему: «Три миллиона евро! Быстро в состав!». И тот в составе», – сказал нападающий «Акрона », ранее выступавший за «Локомотив ».

Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с «Зенитом». Потом тянет руку: «Артем!» Я сказал: «Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания». Это не конфликт»

Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Испугались. С чего мне играть в лицемерие?»