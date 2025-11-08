«Пари НН» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Рубин» сыграет с «Пари НН».

«Рубин » сыграет в гостях с «Пари НН » в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Совкомбанк Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ