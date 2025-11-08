  • Спортс
  Отец Тюкавина: «Форма Кости вернется быстрее, если «Динамо» будет играть в атакующий и быстрый футбол»
1

Отец Тюкавина: «Форма Кости вернется быстрее, если «Динамо» будет играть в атакующий и быстрый футбол»

Отец Тюкавина рассказал, как форварду быстрее набрать оптимальную форму.

Отец Константина Тюкавина рассказал, как форварду «Динамо» быстрее набрать оптимальную форму.

«Пока он не в стопроцентной форме. Возвращение Кости к лучшим кондициям зависит не только от него, но и от стиля игры команды. Форма Кости вернется быстрее, если «Динамо» будет играть в атакующий и быстрый футбол. В таком случае ему придется больше напрягаться и прикладывать сверхусилия. Это ускорит процесс его восстановления.

Если команда будет играть в более спокойный футбол, то и Костя будет вести себя на поле более спокойно. Он же часть команды и единой игровой цепочки. И не действует отдельно от коллектива. В его восстановлении есть положительная динамика. Готовность к играм улучшается с каждым днем. Это уже радует», — сказал Александр Тюкавин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
