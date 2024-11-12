Матч «Бешикташа» и «Маккаби» в ЛЕ пройдет в Венгрии без зрителей. Местные власти приняли такое решение после нападений на фанатов в Амстердаме

Матч «Бешикташа» и «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы пройдет без зрителей.

Турецкий клуб объявил, что игра 5-го тура общего этапа ЛЕ, которая должна состояться 28 ноября, пройдет в венгерском Дебрецене при пустых трибунах. Отмечается, что Венгрия стала единственной страной, которая согласилась принять матч.

Изначально власти Венгрии договорились о проведении игры со зрителями, однако на фоне событий на матче «Маккаби» против «Аякса » в Нидерландах было решено сыграть матч за закрытыми дверями.

Напомним, после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) в Амстердаме произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля. После произошедшего были введены чрезвычайные меры, на улицах дежурила полиция. Еврейские здания, в частности, синагоги, были обеспечены дополнительной защитой.

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