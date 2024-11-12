Матч «Бешикташа» и «Маккаби» в ЛЕ пройдет в Венгрии без зрителей. Местные власти приняли такое решение после нападений на фанатов в Амстердаме
Турецкий клуб объявил, что игра 5-го тура общего этапа ЛЕ, которая должна состояться 28 ноября, пройдет в венгерском Дебрецене при пустых трибунах. Отмечается, что Венгрия стала единственной страной, которая согласилась принять матч.
Изначально власти Венгрии договорились о проведении игры со зрителями, однако на фоне событий на матче «Маккаби» против «Аякса» в Нидерландах было решено сыграть матч за закрытыми дверями.
Напомним, после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) в Амстердаме произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля. После произошедшего были введены чрезвычайные меры, на улицах дежурила полиция. Еврейские здания, в частности, синагоги, были обеспечены дополнительной защитой.
Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий