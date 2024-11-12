Суд приостановил отстранение Хэ Ин Ли за сексуальные домогательства
Суд приостановил отстранение корейской фигуристки Хэ Ин Ли за домогательства.
Хэ Ин Ли обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему фигуристу во время сборов. 19-летняя спортсменка оставила «засос» на шее своего 15-летнего парня. Ее дисквалифицировали на три года.
Сегодня Восточный окружной суд Сеула вынес решение о приостановлении наказания. Хэ Ин Ли планирует принять участие в рейтинговых соревнованиях в провинции Кенги 28 ноября.
Рассмотрение основного иска о полной недействительности наказания продолжается.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Yonhap News
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