Вратарь «Локомотива» Исаев сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска в матче со «Спартаком»
Вратарь Даниил Исаев помог «Локомотиву» победить «Спартак» (2:0).
24-летний голкипер отразил все 22 броска по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 4-й шатаут Даниила Исаева в нынешнем сезоне.
Для «Локомотив» эта победа стала 11-й подряд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости