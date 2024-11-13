Наместников против «Рейнджерс»: 5-й гол в сезоне, 4 броска и 4 потери за 13:40. У него 12 очков и «+11» в 16 играх
Владислав Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Рейнджерс».
«Виннипег» обыграл клуб из Нью-Йорка (6:3) в очередном матче регулярного чемпионата.
В активе 31-летнего форварда «Джетс» стало 12 (5+7) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+11».
Сегодня Наместников (13:40, 0:24 – в большинстве, «0») отметился 4 бросками в створ (1 – мимо) и 1 блоком. Также россиянин допустил 4 потери и выиграл 2 вбрасывания из 5 (40%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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