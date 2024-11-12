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  • Шнякин о Дзюбе: «Генич не авторитет, но приводится в пример Гусев, не игравший на уровне Кости. И не знаю, как Артем слушал Уткина, Маслаченко и Розанова, они не перечисляли машиноподобно игроков»
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Шнякин о Дзюбе: «Генич не авторитет, но приводится в пример Гусев, не игравший на уровне Кости. И не знаю, как Артем слушал Уткина, Маслаченко и Розанова, они не перечисляли машиноподобно игроков»

Дмитрий Шнякин оценил заявления Артема Дзюбы о комментаторах.

«Уже писал о частичном согласии с Карпиным. Поэтому – да, могу поддержать и Дзюбу. Мне тоже нравится, когда репортаж футболоцентричен. Я тоже напрягаюсь за рулем, когда слушаю репортаж и не могу понять, как игра‑то проходит. Неуместность отступлений или их чрезмерное количество – это наша комментаторская проблема. Не такая уж и масштабная, но она есть.

А теперь о нескольких «но». Давайте откровенно. Артем забыл, что во всех чемпионатах случаются и говноматчи, где из ударов только те, что по ногам. И тогда «баг» превращается в «фичу». Словесной находкой, необычным описанием эпизода, шуткой или классной короткой историей можно разукрасить даже говноигру. Сделать ее интереснее для зрителя.

И в том числе этим выделялись мэтры, о которых говорил Артем. Я не знаю, как Дзюба слушал, например, Уткина, Маслаченко и Розанова, но они не были людьми, которые машиноподобно перечисляют имена футболистов. Никогда не были. Они были разносторонними, обаятельными, с реакцией. И у них было столько оценочных суждений, что мне даже сложно представить, как наши мэтры вписываются в систему координат Артема и Валерия Георгиевича. Вот в этой части интервью я совсем не понял Артема.

Еще один дискуссионный момент – по поводу присутствия профессиональных игроков и тренеров в эфире. Я так понял, Артем требует их присутствия. Окей, давайте разбираться.

Игравший и немало забивавший в Первой лиге Генич для Дзюбы не авторитет. Я со своими ЛФЛ и КФК – вообще глупышка‑ноунейм, это уже понял. Хотя были времена, когда обсуждали с Артемом футбол.

Но в соседнем абзаце Дзюба приводит в пример Гусева – и я не припомню, чтобы Виктор Михайлович играл на уровне Генича. И жесткие суждения у него были: например, «Роман Широков – это не уровень сборной» в матче Испания – Россия на Евро. Много других запоминающихся фраз. Какая‑то несостыковка получается. При этом, кстати, для меня Гусев – одна из икон профессии.

Далее. А почему Генич смог, а другие – нет? Почему у бывших футболистов не вышло? В первые годы «Матч ТВ» была уйма именитых футболистов в эфире. Чемпионы. Но либо им не нравилось, либо не тянули, либо не хотели, либо терпения не хватало. Это тяжелый труд – Костя начинал в том числе с комментария низших лиг.

Кстати, из Артема или из Василия Березуцкого вышли бы хорошие комментаторы, возможно. Но надо много работать. Да и интересы у них скорее тренерские.

Еще хотел сказать об интересном эксперименте с друзьями – о нем Артем говорит в начале интервью. Интересно, кстати. Но. Миллионы людей смотрят футбол и неплохо в нем разбираются. Уверяю, много лет общаюсь со зрителями в комментах: кому‑то нужна аналитика, кому‑то – перечисление фамилий, кому‑то нужен комментатор‑собеседник или прекрасный рассказчик.

У Карпина и Дзюбы понимание футбола на профессиональном, детальном уровне. У многих других фанов (не всех, за всех вообще говорить нельзя) это понимание или собственное ощущение игры совсем другое.

Пускай мои отношения с Артемом совсем не те, что раньше, я приглашаю его на парный комментарий, когда закончит с футболом. Нам нужно больше важных фигур в эфире.

Много лет назад на «НТВ‑Плюс» я вел студию после матча «Ростова». Там было озвучено мнение, что Артем симулировал в случае с пенальти. Дзюба набрал мне во время паузы, объяснил, что мы не увидели на картинке важный нюанс, и я предложил ему связаться в эфире по телефону.

Он согласился, объяснился. Зритель получил другую позицию, альтернативный взгляд, все довольны. И вот такого должно быть больше!

Я не согласен с некоторыми мнениями Артема. Но спасибо Дзюбе, что подсвечивает тему и разгоняет разговор о профессии. Дискуссия о комментаторстве никому плохо еще не сделала», – отметил сотрудник «Матч ТВ».

Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoВасилий Березуцкий
logoРоман Широков
logoВасилий Уткин
logoВладимир Маслаченко
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Гусев
logoВалерий Карпин
logoЮрий Розанов
logoКонстантин Генич
logoДмитрий Шнякин
logoМатч ТВ
logoАкрон
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