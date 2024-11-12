Криштиану Роналду: «Прекрасно, если я смогу забить 1000 голов за карьеру, но если нет, то никто не забил больше меня. Я живу настоящим и наслаждаюсь моментом»
Криштиану Роналду высказался о возможности забить 1000 голов за карьеру.
Сейчас на счету форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии 908 голов.
«Буду честен – сейчас я повернулся к жизни лицом и живу настоящим моментом, и я думаю, что это самое главное. Я больше не могу думать о долгосрочных перспективах. Живите настоящим, наслаждайтесь моментом – вот и все. Я буду делать все, что в моих силах прямо сейчас.
Я публично заявлял, что хочу достичь отметки в тысячу голов. Принцип таков: жить настоящим и смотреть, как ответят мои ноги в ближайшие годы. Прекрасно, если удастся забить 1000 голов, но если не получится, то пока никто не забил больше, чем я», – сказал Роналду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
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