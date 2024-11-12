Сульшер о Роналду в «МЮ»: «Этот выбор стал ошибочным для всех. Первым делом ассистент спросил у меня, как мы будем защищаться»
Оле-Гуннар Сульшеру давали понять, что подписывать Криштиану Роналду не стоит.
Португалец был приобретен «Манчестер Юнайтед» у «Ювентуса» в 2021 году. Спустя несколько месяцев Сульшер был уволен с поста главного тренера манкунианцев.
«Вероятно, этот выбор стал ошибочным для всех нас. Мы в то время и в той ситуации мы считали, что поступаем правильно», – подчеркнул норвежец.
Также Сульшер вспомнил, как его ассистент Киран Маккенна отреагировал на игру Роналду в шести последних матчах в составе «Ювентуса».
«Как мы будем защищаться?» – вот что он спросил в первую очередь», – вспомнил Оле-Гуннар.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NRK
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