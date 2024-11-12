Сульшер о Роналду в «МЮ»: «Этот выбор стал ошибочным для всех. Первым делом ассистент спросил у меня, как мы будем защищаться»

Оле-Гуннар Сульшеру давали понять, что подписывать Криштиану Роналду не стоит.

Португалец был приобретен «Манчестер Юнайтед » у «Ювентуса » в 2021 году. Спустя несколько месяцев Сульшер был уволен с поста главного тренера манкунианцев.

«Вероятно, этот выбор стал ошибочным для всех нас. Мы в то время и в той ситуации мы считали, что поступаем правильно», – подчеркнул норвежец.

Также Сульшер вспомнил, как его ассистент Киран Маккенна отреагировал на игру Роналду в шести последних матчах в составе «Ювентуса».

«Как мы будем защищаться?» – вот что он спросил в первую очередь», – вспомнил Оле-Гуннар .