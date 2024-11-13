НХЛ. «Рейнджерс» пропустили 6 шайб от «Виннипега», «Торонто» проиграл «Оттаве», «Эдмонтон» против «Айлендерс»
«Рейнджерс» дома проиграли «Виннипегу» (3:6) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» уступил «Оттаве» (0:3), «Нью-Джерси» обыграл «Флориду» (4:1), «Эдмонтон» противостоит «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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