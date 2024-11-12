«Альпин» переходит на моторы и коробки передач «Мерседеса» с 2026 года

«Альпин» объявила о техническом сотрудничестве с «Мерседесом ».

С 2026 года французская команда откажется от собственных силовых установок «Рено » / «Альпин » и будет использовать немецкие двигатели. Сделка рассчитана как минимум до 2030 года.

Кроме того, с сезона-2026 «Мерседес» будет поставлять «Альпин» коробки передач.

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