«Альпин» переходит на моторы и коробки передач «Мерседеса» с 2026 года
«Альпин» объявила о техническом сотрудничестве с «Мерседесом».
С 2026 года французская команда откажется от собственных силовых установок «Рено» / «Альпин» и будет использовать немецкие двигатели. Сделка рассчитана как минимум до 2030 года.
Кроме того, с сезона-2026 «Мерседес» будет поставлять «Альпин» коробки передач.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Альпин»
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