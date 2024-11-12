«Салават Юлаев» выиграл 4 из 5 последних матчей

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера Виктора Козлова в пяти последних играх.

На данный момент «Салават Юлаев » занимает третье место в таблице Востока, набрав 31 очко в 23 играх.

В следующем матче, 15 ноября, команда сыграет с «Барысом».