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  • Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с «Зенитом». Потом тянет руку: «Артем!» Я сказал: «Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания». Это не конфликт»
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Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с «Зенитом». Потом тянет руку: «Артем!» Я сказал: «Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания». Это не конфликт»

Артем Дзюба заявил, что у него нет конфликта с Сергеем Семаком.

– Сколько раз у тебя в карьере было так, что подошли и прямо сказали, в лицо? Мне кажется, немного, и поэтому у тебя так много конфликтов.

– Ну какие конфликты? Давай по порядку.

Семак – раз.

– Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт. Я все равно мог продлить, в два раза понизить зарплату. Но я же прекрасно понимал, что тогда продаюсь за деньги, условно – за два миллиона евро сижу в запасе и, как Саня Ерохин: либо кубковый боец, либо на 5-7 минут в добавленное [время].

Как это, знаешь, табличку поднимают на 90-й, вот оно! Дзюба-тайм начинается, разойдись, бразильеро, я иду. Оп-оп… ой, не успел, что ж ты будешь делать…

То есть у меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путем – играть в футбол. Был бы я молодым, может, еще бы за что-то цеплялся. Но сейчас я так не смогу, я себя знаю. Поэтому и принял такое решение. Да, неожиданное.

Как я его принял? Мы ехали с последней игры, уже приземлились в Москве, и я думаю: «Все, уходим. Надо двигаться дальше». Не могу сидеть в запасе и просто смотреть. Если мне некомфортно, деньги не удержат.

И заметь, я же ничего против «Зенита» не говорю. Хоть раз что-то сказал? Единственное: что «Зенит» из Санкт-Петербурга превратился в Рио-де-Жанейро. Я соврал? Нет. Россияне же вообще там не солируют, они по праздникам играют.

А по поводу Семака… На месяц я просто исчез с его радаров. Семак не только со мной так. Он нам с Оздоевым даже слова не сказал. Разве это конфликт?

А потом, когда он идет и тянет руку: «Артем, Артем!» Я просто повернулся и сказал: «Не надо мне тянуть руку, я не хочу с вами здороваться, не хочу вообще с вами как-то соприкасаться. Все, до свидания». Это не конфликт, – сказал бывший нападающий «Зенита», выступающий за «Акрон».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoАртем Дзюба
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Ерохин
logoМагомед Оздоев
logoМатч ТВ
деньги
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