  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном»: «Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми 💪🤣»
Видео
2

Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном»: «Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми 💪🤣»

Валерий Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном».

Валерий Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном» в матче 15-го тура РПЛ.

Тренер «Динамо» опубликовал видео с тренировки бело-голубых в тренажерном зале, где он выполняет упражнение на пресс вместе с футболистами.

«Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми 💪🤣», – написал Карпин.

Матч «Динамо» – «Акрон» пройдет сегодня на «ВТБ Арене».

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?1944 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина
logoВалерий Карпин
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную – вопрос к Карпину»
вчера, 11:45
Карпин о составе на Перу и Чили: «Кадровых экспериментов и неожиданностей не будет. Настрой максимальный – как всегда»
вчера, 11:17
Митрофанов о Карпине: «Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, пока не видим. Если начнет мешать, скажем об этом тренеру»
вчера, 05:34
Главные новости
У Захаряна 14 касаний, 6 точных пасов и желтая карточка в игре с «Эльче», где он вышел на 64-й. Хавбек «Сосьедада» забил 1 гол за 7 матчей сезона
вчера, 22:08
В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами
вчера, 21:56
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
вчера, 21:35
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
вчера, 21:19
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
вчера, 21:16
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
вчера, 21:04
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
вчера, 20:50Тесты и игры
Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
вчера, 20:33
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
вчера, 20:23
Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о составе сборной: «Не хватает Адамова. Играет без ошибок и должен занимать место Гудиева»
6 минут назад
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта 2026-го в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
вчера, 21:38
Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
вчера, 21:38
Чемпионат Италии. «Кремонезе» уступил «Пизе», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
вчера, 21:37
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
вчера, 21:27
«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
вчера, 21:09
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
вчера, 20:56
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
вчера, 20:49