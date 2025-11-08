Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном»: «Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми 💪🤣»
Валерий Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном».
Валерий Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном» в матче 15-го тура РПЛ.
Тренер «Динамо» опубликовал видео с тренировки бело-голубых в тренажерном зале, где он выполняет упражнение на пресс вместе с футболистами.
«Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми 💪🤣», – написал Карпин.
Матч «Динамо» – «Акрон» пройдет сегодня на «ВТБ Арене».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина
