Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном»: «Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми 💪🤣»

Валерий Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном» в матче 15-го тура РПЛ.

Тренер «Динамо» опубликовал видео с тренировки бело-голубых в тренажерном зале, где он выполняет упражнение на пресс вместе с футболистами.

«Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми 💪🤣», – написал Карпин.

Матч «Динамо» – «Акрон» пройдет сегодня на «ВТБ Арене».