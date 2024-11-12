Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Госдума близка к снятию ограничения по прохождению законопроекта. Попросил Минздрав обновить позицию по данному вопросу» 

Дмитрий Свищев рассказал о ситуации с возвращением пива на российские стадионы.

«Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта. Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен. Вопросом занимаемся.

Сегодня я написал письмо в министерство здравоохранения с просьбой обновить позицию по данному вопросу», — сказал депутат Государственной Думы РФ.

Госдума рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах после Нового года