Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Госдума близка к снятию ограничения по прохождению законопроекта. Попросил Минздрав обновить позицию по данному вопросу»
Дмитрий Свищев рассказал о ситуации с возвращением пива на российские стадионы.
«Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта. Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен. Вопросом занимаемся.
Сегодня я написал письмо в министерство здравоохранения с просьбой обновить позицию по данному вопросу», — сказал депутат Государственной Думы РФ.
Госдума рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах после Нового года
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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