Маурисио Почеттино: «Скучаю по АПЛ и однажды вернусь туда»
Маурисио Почеттино: скучаю по АПЛ и однажды вернусь туда.
Маурисио Почеттино выразил желание вернуться в будущем к работе в АПЛ.
«Премьер-лига – лучшая лига в мире. Конечно, скучаю по ней. Я очень счастлив в США, но, думаю, однажды вернусь в Премьер-лигу. Это лига с самым высоким уровнем соревновательности.
Думаю, мы с «Тоттенхэмом» были очень близки [к завоеванию топ-трофея], мы почти коснулись его. Именно этого я бы хотел добиться», – сказал тренер сборной США.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
