Маурисио Почеттино: скучаю по АПЛ и однажды вернусь туда.

Маурисио Почеттино выразил желание вернуться в будущем к работе в АПЛ.

«Премьер-лига – лучшая лига в мире. Конечно, скучаю по ней. Я очень счастлив в США, но, думаю, однажды вернусь в Премьер-лигу. Это лига с самым высоким уровнем соревновательности.

Думаю, мы с «Тоттенхэмом» были очень близки [к завоеванию топ-трофея], мы почти коснулись его. Именно этого я бы хотел добиться», – сказал тренер сборной США.